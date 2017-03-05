أعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الجمعة، أن قوات الشرطة قتلت أربعة أشخاص قالت إنهم “إرهابيون هاربون كانوا يتآمرون لتنفيذ عمليات إجرامية”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزارة قولها في بيان، إن الأربعة قتلوا بعد أن أطلقوا النار على قوات الأمن التي داهمتهم في منطقة على طريق المنصورية في الجيزة جنوب غرب القاهرة حيث كانوا مجتمعين “لعقد لقاء تنظيمي للإعداد والتخطيط لتنفيذ عمل عدائي كبير خلال الفترة القادمة” حسب الوزارة.

وأوضح البيان هوية أحد المقتولين بأنه “قيادي إحدى البؤر الإرهابية التي تعتنق الأفكار التكفيرية ويدعى سامح محمد فرحات عبد المجيد” ويبلغ من العمر 30 عاما، متجاهلا هوية الباقين، وأكدت الوزارة العثور على ذخائر وأسلحة وسيارة ضبطت في الموقع.

وكان مصدر أمني مصري أكد الخميس مقتل 3 مسلحين بتبادل إطلاق نيران مع قوات الأمن جنوبي محافظة الجيزة شمالي مصر.



