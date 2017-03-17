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رقم الخبر: 188978 تاريخ النشر: آذار 17, 2017 الوقت: 16:29 الاقسام: عربيات  
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

أصيب شابين فلسطينيين، أحدهما بجراح خطيرة إثر إصابتهم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

أصيب شابين فلسطينيين، أحدهما بجراح خطيرة إثر إصابتهم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وكان قناص إسرائيلي أطلق الرصاص على الشابين في منطقة “أرض الغول” شمال غرب بيت لاهيا.
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية وطائرات الاستطلاع،عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال فطاع غزة.

 

 
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