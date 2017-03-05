ولفت المومني الى أن الجرائم الإرهابية التي أدين بها الإرهابيون العشرة مرتبطة بما يعرف بخلية "إربد" الإرهابية والهجوم الإرهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما، واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003، والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني.

وكانت محكمة التمييز الأردنية قد صادقت مطلع شباط الماضي على قرار محكمة أمن الدولة القاضي بالإعدام شنقا على 5 أشخاص لثبوت إدانتهم بارتكاب عمليات إرهابية فيما يعرف إعلاميا بـ"خلية إربد".

يذكر أن مدينة إربد شمال الأردن شهدت مطلع آذار 2016 عملية أمنية ضد "خلية إربد الإرهابية" المرتبطة بتنظيم "داعش" قتل خلالها ضابط شرطة، وسبعة من أعضاء الخلية واعتقل آخرون.

وكانت آخر مرة نفذ فيها الأردن عمليات إعدام لعدد كبير من المحكومين في كانون الأول عام 2014، حيث أعدم 11 شخصا أدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب، لتكون أولى عمليات إعدام منذ 2006.