كشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن تنظيم داعش الإرهابي درب مقاتلين في معسكر تحت الارض” ب‍الموصل، مشيرة إلى أنه عثر في المعسكر على عبارة “بإذن الله سنفتح روما”.

وقال مراسل شؤون الشرق الاوسط في الصحيفة ريتشارد سبنسر، إن “داعش قام بتحويل نفق للسكك الحديدية في الموصل إلى معسكر كامل لتدريب المقاتلين”، مبيناً أن “المعسكر يضم ميدانا للرماية وفصولا للدروس النظرية”.

وأضاف سبنسر أن “المعسكر اكتشفته القوات العراقية بعدما سيطرت على مناطق غربي المدينة الأسبوع الماضي حيث كانت قوات الجيش تستعد لمهاجمة مطار الموصل في جنوب غربي المدينة”، مشيرا الى ان “النفق الذي يبلغ طوله كيلومترا واحدا جهز بأكياس الرمل للحماية ورفع فيه علم التنظيم مع لافتة كبيرة كتب عليها “بإذن الله سنفتح روما”.

وتواصل القوات الامنية عملية تحرير احياء الساحل الايمن من دينة الموصل بعزم وثبات نحو بلوغ الأهداف المرسومة، إذ تمكنت من تحرير العديد من الأحياء والقرى مع الحفاظ على البنى التحتية وعلى المواطنين المتواجدين في تلك المناطق.



