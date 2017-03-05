قال متحدث باسم قوات السلطة الموازية في شرق ليبيا، السبت، إن مجموعات مسلحة سيطرت على موقع نفطي هام في شمال شرق البلاد.

وأضاف العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر "وصلت قوات سرايا الدفاع عن بنغازي إلى مطار رأس لانوف الرئيسي" حيث أحد المواقع النفطية الرئيسية الأربعة في شمال شرق البلاد، التي سيطرت عليها قوات حفتر في سبتمبر.

لكنه أكد أن "الوضع العسكري تحت السيطرة العامة في منطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى أن "المعركة مستمرة وتتم بتوجيهات من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر".

من جانبهم اتهم عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، قطر وتركيا بدعم ميليشيات "ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي" التي هاجمت منطقة الهلال النفطي الليبي الجمعة.

كما طالب الأعضاء الموقعين على بيان أصدروه فجر السبت أعضاء المجلس الرئاسي «علي القطراني وعمر الأسود وفتحي المجبري للانسحاب فوراً من ما يسمى المجلس الرئاسي وإعلان استقالتهم منه».

ووقع على البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب، 35 نائب أكدو على انسحابهم ومقاطعتهم للحوار السياسي بكافة مساراته.

وسبق لكتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب أن اعتبرت الهجوم على منطقة الهلال النفطي الجمعة بأنه محاولة لتقويض الاستقرار والحد من «تلاحم الشعب في تلك المنطقة الجيش وتقديم كل المسانده والدعم له».

وقالت الكتلة في بيان أصدرته ليل الجمعة «إن ما قامت به اليوم ميليشيات ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة للرئاسي الغرض منها زعزعة الثقة لدى مواطني الهلال النفطي في قدرة جيشهم البطل على توفير الحماية لهم وضمان استمرار امنهم واستقرارهم».

وشد بيان المجلس على أيادي بواسل القوات المسلحة الليبية بكافة أركانها وحيا فيهم بطولاتهم وحرصهم على الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي على حساب سلامتهم ونترحم على شهدائنا في معركة الدفاع عن مقدرات الشعب من أبناء المؤسسة العسكرية.

ودعا المجلس دول العالم والأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح من هذه الأعمال الإرهابية، كما ندعو مجلس الأمن لرفع حظر التسليح عن القوات المسلحة التي تقارع الإرهاب والتطرف وسط تخاذل المجتمع الدولي.

من جانب آخر أكد المتحدث العسكري للجيش الليبي ،عقيد أحمد المسماري ، " أن مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت غارات ضد الجماعات الإرهابية ودمرت حوالي 40% من آليات وعربات سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية".

وقال المسماري – خلال مؤتمر صحفي استثنائي عقده مساء الجمعة، ببنغازي – "إن جميع مقاتلات سلاح الجو الليبي التابعة لرئاسة أركان القوات الجوية تم سحبها إلى مكان أمن، لافتاً إلى أن كافة الطائرات سليمة ولم يتم إعطابها بعكس ما ذكرت الجماعات الإرهابية.