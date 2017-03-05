أصيب شابين فلسطينيين، أحدهما بجراح خطيرة مساء الجمعة، إثر إصابتهم برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قناص "إسرائيلي" أطلق الرصاص على الشابين في منطقة "أرض الغول" شمال غرب بيت لاهيا.

من جانب آخر أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال واصل حملات الاعتقال التعسفية ضد ابناء الشعب، خلال اقتحامه للمناطق الفلسطينية ومداهمة المنازل وتفتيشها، حيث رصد المركز (420) حالة اعتقال من بينهم (70) طفلاً قاصراً ، (22) امرأة وفتاة خلال الشهر الثاني من العام.

وأشار المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات، إلى أنه رصد (12) حالة اعتقال من قطاع غزة بينهم 5 صيادين، بعد تدمير مراكبهم، وحالتي اعتقال على معبر بيت حانون، احدهم " محمد مرتجى" وهو منسق مؤسسة تيكا التركية في غزة، والاخر مجدى محمد ابو طه من مدينة رفح، اضافة الى اعتقال 5 اخرين ادعت انهم حاولا التسلل للأراضي المحتلة ، فيما اعتقلت الصحفي همام محمد حنتش من الخليل وحولته الى الاعتقال الإداري.

واكد الناطق الإعلامي للمركز رياض الاشقر بان الاحتلال صعد خلال الشهر الماضي من اعتقال النساء الفلسطينيات حيث وصلت حالات الاعتقال (22) حالة من بينهم الجريحة منار مجاهد (28 عاماً) من حي كفر عقب شمال مدينة القدس والتي اعتقلت بعد اطلاق النار عليها وصابتها أثناء تواجدها بالقرب من حاجز قلنديا، بينما اعتقلت 3 طالبات من جامعة بيرزيت في محيط معتقل عوفر وهن زينب برغوثي وبيان صافي وميران برغوثي خلال مواجهات اندلعت بالمكان.

واستدعت الطفلة هديل الرجبي (12 عاما) من القدس للتحقيق في مركز المسكوبية، واعتقلت الفتاة القاصر إسراء جابر (17 عاما)، قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، واعتقلت المواطنة جودة أبو مازن (38 عاما) وهي والدة صادق أبو مازن منفذ عملية الطعن واطلاق النار في "بتاح تكفا" والتي أسفرت عن إصابة خمسة مستوطنين بجراح.

واشار الاشقر الى ان سلطات الاحتلال ايضاً واصلت استهداف الاطفال القاصرين حيث بلغت حالات الاعتقال بين الاطفال خلال فبراير 70 حالة اعلاها في مدينة القدس، واصغرهم الطفل شاكر الأشهب (12 عاماً) من مدينة القدس، بينما اصدرت حكما بالسجن لمدة 12 عاما على الفتى المقدسي حذيفة إسحق عبد الجواد طه (17 عامًا) من قرية كفر عقب، والفتاة أمل قبها (16 عامًا) من جنين، بالسجن لمدة 18 شهرا، وغرامة مالية بقيمة 20 ألف شيقل.