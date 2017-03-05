*الجيش واللجان يدمرون آليات ويقضون على عدد من المرتزقة بالعمري

استشهد أربعة مدنيين يمنيين وأصيب 6 آخرون بجروح السبت، في غارتين لطيران العدوان السعودي على مدينة عمران.

وأوضح مراسل "المسيرة نت"، أن طيران العدوان استهدف بغارتين جبل مرحب بالمدينة اسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 4 مواطنين وجرح 6 آخرين.

وكان مواطن على الأقل قتل وأصيب عدد اخر جراء غارات لطيران العدوان السعودي، استهدفت الجمعة، منازل المواطنين بمحافظة حجة.

وفي غضون ذلك لقى عدد من جنود الجيش السعودي مصارعهم صباح السبت، فيما جرح آخرون أثر قصف مدفعي نفذه الجيش اليمني واللجان الشعبية، استهدف موقع العشة الحمراء في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري ان القصف المدفعي أسفر كذلك عن اعطاب آلية بالموقع، كما استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية تحصينات وبرج موقع جحفان العسكري السعودي في جيزان بقصف مدفعي مركز.

وفي عسير استهدف الجيش واللجان الشعبية صباح السبت، معسكر الحاجر بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة وفقا لمصادر عسكرية.

هذا وقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وأصيب عدد آخر في مواجهات مع قوات الجيش واللجان الشعبية في منطقة العمر غرب محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية دمروا خلال تلك المواجهات، صباح السبت، أربع آليات عسكرية إحداهن تحمل معدل 23.

وأشار المصدر إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المرتزقة.

كما تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف واسعة نفذها مرتزقة العدوان بإتجاه جبل يام في نهم.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" عن كسر محاولة زحف واسع لمرتزقة العدوان بإتجاه جبل يام استمر منذ صباح الجمعة حتى المساء، مؤكداً سقوط أعداد كبيرة من عناصر المرتزقة بين قتيل وجريح في كسر زحفهم على جبل يام بمديرية نهم.

وكانت مدفعية الجيش واللجان استهدفت الجمعة تجمعات لمرتزقة العدوان بعدد من قذائف المدفعية أسفل فرضة نهم وحققت إصابات مباشرة.

وعلى المستوى السياسي صرح عضو المجلس السياسي لأنصار الله حمزة الحوثي أن العدوان الحاصل على اليمن يأتي في سياق مشروع أمريكي إسرائيلي واسع يحدث في المنطقة يهدف إلى تدمير الأمة العربية والإسلامية وتدمير كياناتها وإضعافها وإعادة تقسيمها إلى كانتونات طائفية ومناطقية صغيرة وعنصرية كما يريده الأمريكي والإسرائيلي، والعدوان على اليمن أتى في إطار تنفيذ هذه الأجندات الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة.

وقال الحوثي في مقابلة مع قناة المسيرة الفضائية "قبل العدوان كان يراد أن يتم تمزيق اليمن إلى كانتونات متعددة على أساس طائفي ومناطقي والتحكم بثرواته، وأن تكون مسلوبة السلاح والإرادة لخدمة الأجندات الأمريكية والإسرائيلية".

وأشار عضو المجلس السياسي الى أن العدوان بعد عامين من تدشينه لم يحقق شيئاً على الواقع في كسر إرادة الشعب اليمني وفرض أهدافه الخطيرة وبالغة السوء في سلب حرية اليمنيين وفرض الأجندات للمشروع الأمريكي الذي يريده في بلدنا.

وأوضح الحوثي بالقول "أن شعبنا أمام خيارين: إما التحرك لانقاذ كرامته وحريته وإنقاذ البلد من التمزيق والتفتيت أو المآل الخطير والمستقبل المظلم فيما لو نجح العدوان لا قدر الله وهو لن يكون بفضل وعي شعبنا وثباته وصموده".

وذكر أن العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في اليمن تأتي في هذا التوقيت لحرف الأنظار عن طبيعة العدوان وأهدافه إلى المسارات الوهمية والهلامية التي دائماً ما استخدمها الأمريكي ويستخدمها لتبرير تدخله العسكري المباشر.

وأشار الى أن القاعدة تقاتل في خندق واحد مع العدوان الأمريكي والسعودي والإماراتي والمرتزقة والعملاء وبقية الحلف والذي ما كان له أن يجتمع إلا بإرادة أمريكية ودفع أمريكي لاستهداف الشعب اليمني.