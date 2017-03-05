أعلن رئيس الوفد السوري إلى الحوار السوري السوري في جنيف بشار الجعفري أنه تم مزيد من التركيز على مكافحة الإرهاب خلال محادثات جنيف.

وقال الجعفري خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “قد يكون أهم إنجاز قمنا به في هذه الجولة هو الاتفاق على جدول أعمال مؤلف من أربع نقاط رئيسية وهي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب وهذه السلة الأخيرة كما يحلو لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أن يسميها تم إدراجها بناء على طلبنا وحظيت بدعم من كل الأطراف المشاركة باستثناء مجموعة ما يسمى وفد الرياض”.

وأضاف الجعفري: “استطعنا أن نتفق في نهاية المطاف بعد سبعة أيام من المحادثات المكثفة جدا مع الوسيط ومع الوفود الصديقة الأخرى المشاركة أيضا بصفة مراقب في جنيف وأن نفرض جدول أعمال عقلانيا متزنا يخدم مصلحة الشعب السوري العليا”.

وقال الجعفري: “الموضوع الأساسي الذي تم التركيز عليه اكثر من غيره بكثير وشغل حيزا يعادل 80 بالمئة من مناقشاتنا هو موضوع مكافحة الإرهاب” مضيفا: “مع ذلك لم ننه النقاش حوله لأنه أضحى سلة من السلات الرئيسية في جدول الأعمال أو نقطة رئيسية من النقاط الأربع الرئيسية في جدول الأعمال.. سنستمر في إشباع هذا الموضوع بحثا في الجولات القادمة”.

وتابع الجعفري: “أما النقاط الأخرى فتطرقنا إليها بشكل عابر.. لمدة ربع ساعة لكل واحدة من السلات الأخرى باستثناء سلة الانتخابات التي لم نتطرق إليها على الإطلاق لأنها مرتبطة بالدستور والدستور مرتبط بالحكومة الوطنية الموسعة القادمة” وقال: “إن أي قفز فوق الحقائق يعني أننا نحرق جدول الأعمال ونعيد المحادثات إلى مربع الصفر.. لذلك قلت إننا اتفقنا على جدول أعمال عقلاني وهذه العقلانية شاطرنا فيها الجميع باستثناء “مجموعة الرياض”.. إن جدول الأعمال بعد أن اتفقنا عليه لم نناقشه بشكل معمق وإنما اتفقنا عليه فقط”.

وأضاف الجعفري: “نحن سبق أن قدمنا في الجولة السابقة للمبعوث الخاص ورقة مبادئ أساسية سميناها المبادئ الأساسية للحل السياسي في سورية.. هذه الورقة استفاد منها المبعوث الخاص ومستشاره فيتالي نعومكن فأعدا “لا ورقة” تتضمن 12 بندا مبنية بالأساس على الورقة التي كنا قد قدمناها للمبعوث الخاص في الجولة السابقة مع بعض التعديلات والتحديثات.. بدورنا قدمنا تعديلات على هذه الـ “لا ورقة” التي قدمها لنا نعومكن في هذه الجولة”.

وتابع الجعفري: “ستتم مناقشة هذه الـ “لا ورقة” في ضوء تعديلاتنا وهي تتضمن 12 بندا وأدخلنا عليها ملاحظات وتعديلات.. وعلى المبعوث الخاص دراستها ونقلها إلى الأطراف الأخرى.. حتى الآن لم يعتمد شيئا.. لا يوجد شيء نهائي أبدا باستثناء الاتفاق على جدول الأعمال وهذا هو الشيء الوحيد الذي أنجزناه في هذه الجولة”.

وقال الجعفري: “شرحنا للمبعوث الخاص أنه ليست لدينا أي مشكلة في التعامل مع أي موضوع على الإطلاق ما دمنا نحترم تسلسل جدول الأعمال وما دامت مسألة مكافحة الإرهاب ستشمل وتغطي أحاديثنا في كل جلسة إلى أن نتفق على مسألة مكافحة الإرهاب”.

أما المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا فقد أعلن أن جنيف أفرز أجندة واضحة تستند الى 4 سلال وتشمل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات وإصلاح نظام الحكم بالإضافة إلى السلة الرابعة بشأن مكافحة الإرهاب.

وأعلن المبعوث الدائم إلى سوريا أنه سيدعو إلى عقد جولة خامسة من المفاوضات السورية في اذار/مارس، مؤكداً أنه "من المفيد الاستمرار بالمفاوضات غير المباشرة بين الأطراف السورية".

ولفت إلى أن "داعش و"النصرة" يمثلان الإرهاب في سوريا وسنناقش هذا الموضوع في أستانا"، مشيراً إلى أن "هذه المحادثات أظهرت ضرورة تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية".

وقال إن "محادثات آستانة يجب أن تناقش وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لبناء الثقة ومكافحة الإرهاب".

وأضاف دي ميستورا "ندعم تشكيل وفد واحد للمعارضة وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه وقدمنا ورقة بـ 12 مقترحا تشكل أرضية مشتركة"، معتبراً أن "آستانة وجنيف يكملان ويعززان بعضهما البعض والأمر يتعلق بالمحافظة على وقف إطلاق النار والبدء فوريا في بناء الثقة ومكافحة الإرهاب".

وحول نتائج المحادثات التي جرت في جنيف، لفت دي ميستورا إلى أنه تم خلالها كسر الحاجز النفسي، مؤكدا في الوقت نفسه عدم التعويل كثيرا على تحقيق اختراقات.

ميدانياً يقلبُ الجيش السوري الموازين الميدانية في أرياف حلب لصالحه، قواته تدخلُ قرىً جديدة بالريف الشرقي مشكّلةً سدًّا في وجه قوات "درع الفرات" يمنعها من أي تمدّد باتجاه مناطق أخرى بعد الباب وتُطلقُ في الحين نفسه عمليةً عسكريةً بالريف الغربي للمدينة، في وقت تُواصلُ فيه وحلفاؤها تقدّمها لما بعد تدمُر بريف حمص الشرقي.

وقال مصدر عسكري سوري من شرق حلب لموقع "العهد" الإخباري إنّ "نطاق سيطرة الجيش السوري يتّسع بالريف الشرقي يومًا بعد يوم، قُرىً جديدة غرب منبج باتت تحت سيطرته بعد اتفاق بينه وبين "مجلس منبج العسكري" التابع للوحدات الكردية بتسليم البلدات والقرى التي تُشكّل خطّ تماس مع قوات درع الفرات المدعومة تركيًّا".

وأوضح المصدر أنّ "وحدات الجيش باتت في المنطقة الواقعة جنوب غرب منبج، دخولها إلى قرى والبلدات غرب منبج بدأ بعد اتفاق الطرفين، وبذلك يكون الجيش السوري أصبح على خطوط تماس جديدة مع قوات درع الفرات، بينما تقتصر خطوط التماس بين "قوات سوريا الديموقراطية" ودرع الفرات على ريف مدينة جرابلس الغربي".

في سياق دعمها الحالات الإنسانية في سوريا، قامت موسكو بإرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة منبج السورية، وقد أقرَّت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" بدخول القافلة، وفي بيان صحفي، قال ممثل "البنتاغون" جيف ديفيس "لاحظنا وشاهدنا تحرك قافلة إنسانية مدعومة من الحكومة السورية وروسيا إلى منبج، برفقة عدد من العربات المدرعة"، مشيراً إلى أنّ "روسيا أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا عن القافلة لمنع حصول سوء تفاهم بين الجانبين".

تجدد الاقتتال بين أكبر تنظيمين إرهابيين في إدلب

من ناحية أخرى أكد مصدر أمني إن حالة من التوتر الشديد تسري في مدينة إدلب على خلفية الاشتباك الذي وقع بين مقاتلين من "حركة أحرار الشام" وتنظيم "هيئة تحرير الشام"، بعد قيام الأخيرة بالسيطرة على مقر لتصنيع الأسلحة تابع لـ "أحرار الشام".

المصدر أوضح إن البيان الذي صدر عن عناصر ورشة تصنيع الأسلحة التابعة لـ "أحرار الشام" في سلقين بريف إدلب، بخصوص اعلانهم الانشقاق عن الحركة والانضمام لـ "هيئة تحرير الشام" جاء بعد أن اقتحم عناصر الأخيرة المقر واعتقلوا عناصر الورشة، وبعد تعريضهم للتعذيب الشديد، قاموا بإعلان الانشقاق، الأمر الذي قابلته "أحرار الشام" بإرسال مؤازرات كبيرة والاشتباك مع عناصر "الهيئة" واستعادة السيطرة على الورشة المنشقة.

هيئة تحرير الشام التي لم تعلق على الحادثة رسمياً، قامت بطلب عقد اجتماع بين قيادة الطرفين لمناقشة الملف في محاولة منها لاحتواء الموقف، فيما أكد المصدر إن العناصر التي استخدمتها "الهيئة" في الهجوم على مقر "الحركة" في سلقين، كانوا ينتمون لتنظيم "جند الأقصى" الذي تم ترحيله مؤخرا إلى الرقة، فيما يشير إلى أن قيادة "الهيئة" تريد مواصلة حربها على الميليشيات العاملة في إدلب وترفض الاندماج في "الفصيل الواحد".

وبرغم إن قيادات الميليشيات المسلحة في إدلب لم تعلق على الموقف رسمياً، إلا أن الأنباء الواردة من ريف حلب الجنوبي عن اشتباك بين مجموعة من الأحرار و أخرى من الهيئة بالقرب من مزارع الإيكاردا بسبب خلاف في إرسال مؤزرات إلى مناطق ريف حلب الغربي، أكدت إن الحالة العامة بين أكبر تنتظيمين في إدلب ترشح المحافظة لتجدد الحرب الميليشياوية، ولكن على إطار أوسع.

يشار إلى أن هيئة تحرير الشام تشكلت في الـ 28 من شهر كانون الثاني الماضي، وذلك من خلال إندماج كل من "جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) - حركة نور الدين الزنكي - لواء الحق - جبهة أنصار الدين - جيش السنة"، ويقوده القائد العام السابق لحركة أحرار الشام الإسلامية هاشم الشيخ المعروف بلقب "أبو جابر" فيما يشغل زعيم تنظيم جبهة النصرة "أبو محمد الجولاني" منصب القائد العسكري العام.

وقد دمر الجيش السوري 6 عربات مدرعة مفخخة لتنظيم "داعش" الارهابي، إضافة إلى 4 صهاريج وفكك 4 عربات مفخخة في ريف حلب الشرقي.

وسيطر الجيش على قرية قصر هدلة بريف حلب الشرقي بعد معارك مع إرهابيي "داعش"، فيما استهدف مواقع المسلحين في حيان وحريتان وعندان بقذائف المدفعية الثقيلة بريف حلب الشمالي.

واحكم الجيش سيطرته على تلة زعرايا الاستراتيجية (ارتفاع 444م) بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات مع ارهابيي "داعش" وتكبيدهم خسائر بالأرواح والعتاد.

كما احكم الجيش سيطرته على قرية أبو جدحة صغير بريف حلب الشرقي ليرتفع عدد القرى والبلدات التي سيطر عليها الى 30 قرية بأقل من أسبوع.

والقرى التي سيطر عليها الجيش السوري في ريف حلب الشمالي الشرقي هي: (نباته صغيرة - نباته كبيرة - خربة الذيب - جب سلطان - جب الحمام - صيجان - مقتلة - جب الخفي منبج - تفريعة كبيرة – اللواء- البيرقدار - تايهة - حليسية - عامودية - جيعة - السفري - أبو طويل - جناة صالح الطيب - علصة - زعرايا - أم الطلاطل – (أم العمد/ رسم الحرمل)- برلين - أبو جرين منبج - الروضة - رسم الكبار - تل ماعز- قصر هدلة – العطّاوية).

وفي الريف الشمالي الشرقي لحلب وسع الجيش السوري مناطق سيطرته ليستعيد السيطرة على قرى وبلدات أبوجرين منبج وتل ماعز والروضة ورسم الكبار وعلفا وتل الزعرايا وأم الطلاطل وأم العمد بعد الحاق خسائر كبيرة بمسلحي "داعش" وتدمير 10 عربات مفخخة لهم.

من جانبها، فككت وحدات الهندسة في الجيش السوري عشرات العبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو "داعش" داخل بيوت المدنيين في مدينة تدمر وتستمر عملية تمشيط الأحياء لتنظيفها من المتفجرات.

وفي السياق ذاته استهدف سلاح الجو في الجيش السوري مواقع المجموعات المسلحة في"بنش" و"طعوم" في ريف إدلب الشمالي بعدة غاراتٍ رداً على اعتداءاتهم واستهدافهم بشكل متكرر للمدنيين في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين.

وقد استشهد مواطن في بلدة كفريا المحاصرة في ريف ادلب الشمالي جراء رصاص القنص من مواقع المجموعات المسلحة من ناحية "بروما" المجاورة للبلدة.

وفيما قتل واصيب عدد من مسلحي داعش وتدمير سيارة لهم مركب عليها رشاش في قرية عقيربات في ريف حماة الشرقي، استهدفت التنظيمات الإرهابية قرية كفرنان بريف حمص الشمالي بعدة قذائف صاروخية.