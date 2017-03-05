وفي حوار مع مراسل إرنا يوم السبت أضاف الخبير الروسي البارز، أن الولايات المتحدة ورغم كل ما انفقته في العراق وأفغانستان و تدخلها في سوريا، لم تحقق إنجازا ملحوظا وأن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق راح هدرا.

وحول إتهامات واشنطن الاخيرة لإيران، أعتبر أن هذه الإتهامات تأتي في سياق استياء أمريكا وغضبها من تعاون ايران الاقليمي مضيفا أن مواقف إيران من الخطط الغربية التوسعية وخاصة الأمريكية منها هي التي أدخلت المسؤولين الأمريكين في المأزق الحالي.

واعتبر التعاون الإيراني-الروسي، عاملا أساسيا في خلق التوازن في منطقة الشرق الاوسط مضيفا أن البلدين تمكنا معا من تغيير الظروف في سوريا لصالح إرساء الأمن والإستقرار في هذا البلد، كما أن التعاون مع البلدان ألاخرى في المنطقة بما فيها العراق وتركيا أدى الى دحر الارهابيين من العديد من المناطق التي خضعت لسيطرتهم والقضاء على العديد منهم.



