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رقم الخبر: 188970 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 19:11 الاقسام: محليات  
مسؤول روسي: إيران أفشلت مخططات أمريكا

مسؤول روسي: إيران أفشلت مخططات أمريكا

قال مساعد معهد الدراسات الشرقية في روسيا فياتشيسلاف بلوكرنيتسكي قال أن أمريكا فشلت في السيطرة على الشرق الأوسط، و أن إيران نجحت في الآونة الآخيرة ومن خلال شراكتها الاقليمية من الوقوف بوجه خطط واشنطن التوسعية.

وفي حوار مع مراسل إرنا يوم السبت أضاف الخبير الروسي البارز، أن الولايات المتحدة ورغم كل ما انفقته في العراق وأفغانستان و تدخلها في سوريا، لم تحقق إنجازا ملحوظا وأن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق راح هدرا.
وحول إتهامات واشنطن الاخيرة لإيران، أعتبر أن هذه الإتهامات تأتي في سياق استياء أمريكا وغضبها من تعاون ايران الاقليمي مضيفا أن مواقف إيران من الخطط الغربية التوسعية وخاصة الأمريكية منها هي التي أدخلت المسؤولين الأمريكين في المأزق الحالي.
واعتبر التعاون الإيراني-الروسي، عاملا أساسيا في خلق التوازن في منطقة الشرق الاوسط مضيفا أن البلدين تمكنا معا من تغيير الظروف في سوريا لصالح إرساء الأمن والإستقرار في هذا البلد، كما أن التعاون مع البلدان ألاخرى في المنطقة بما فيها العراق وتركيا أدى الى دحر الارهابيين من العديد من المناطق التي خضعت لسيطرتهم والقضاء على العديد منهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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