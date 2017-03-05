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رقم الخبر: 188969 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 19:05 الاقسام: اقتصاد  
زيادة بنسبة 10 بالمئة في عمليات الشحن والتفريغ عبر الموانئ الايرانية

زيادة بنسبة 10 بالمئة في عمليات الشحن والتفريغ عبر الموانئ الايرانية

افادت تقارير احصائية صادرة عن وزارة الطرق وبناء المدن الايرانية يوم السبت عن ارتفاع حجم عمليات الشحن والتفريغ عبر موانيء الجمهورية الاسلامية الايرانية، بنسبة 10 بالمئة منذ بداية العام الايراني الحالي (في اذار مارس 2016) حتى الان وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وبحسب المصدر نفسه، فقد بلغ اجمالي السّلع المحملة والمفرغة في الموانئ الايرانية خلال الاشهر ال11 الماضية من العام الايراني الحالي، بلغ نحو 132 مليونا و351 الفا و356 طنا.
وفي سياق متصل تشير التقارير الى حصول زيادة في مرحلة مابعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، في منسوب عمليات الشحن والتفريغ لدى الشركات الملاحية الدولية عبر الموانئ الايرانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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