زيادة بنسبة 10 بالمئة في عمليات الشحن والتفريغ عبر الموانئ الايرانية افادت تقارير احصائية صادرة عن وزارة الطرق وبناء المدن الايرانية يوم السبت عن ارتفاع حجم عمليات الشحن والتفريغ عبر موانيء الجمهورية الاسلامية الايرانية، بنسبة 10 بالمئة منذ بداية العام الايراني الحالي (في اذار مارس 2016) حتى الان وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.