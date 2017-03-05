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رقم الخبر: 188968 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 19:02 الاقسام: محليات  
إحتجاز زورقين إماراتيين في مياه الخليج الفارسي

إحتجاز زورقين إماراتيين في مياه الخليج الفارسي

اعلن المدعي العام في جزيرة كيش الايرانية محمد عباسي عن احتجاز زورقي صيد اماراتيين في مياه الخليج الفارسي، لافتا الى اعتقال 9 أشخاص اجانب من طاقمهما.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان المدعي العام في جزيرة كيش الايرانية اشار الى ان زورقي الصيد الاماراتيين الذين كانا يصطادا في المياه الايرانية بشكل غير قانوني، تم احتجازهما مع طاقمهما.
ونوه الى ان هذين الزورقين تم احتجازهما من قبل رجال أمن جزيرة كيش، لافتا الى ضبط حوالي طن من السمك في هذين الزورقين ومصادرته.
واكد المدعي العام في جزيرة كيش اعتقال 9 أشخاص اجانب من طاقمي هذين الزورقين أيضا.

 
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