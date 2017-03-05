مجلس خبراء القيادة يعقد قريباً اجتماعه الثاني في دورته الخامسة أصدرت امانة مجلس خبراء القيادة يوم السبت بيانا اعلنت فيه موعد انعقاد الاجتماع الرسمي الثاني لهذا المجلس في دورته الخامسة.