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رقم الخبر: 188967 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: محليات  
مجلس خبراء القيادة يعقد قريباً اجتماعه الثاني في دورته الخامسة

مجلس خبراء القيادة يعقد قريباً اجتماعه الثاني في دورته الخامسة

أصدرت امانة مجلس خبراء القيادة يوم السبت بيانا اعلنت فيه موعد انعقاد الاجتماع الرسمي الثاني لهذا المجلس في دورته الخامسة.

ووفقا للبيان الصادر سيعقد مجلس خبراء القيادة اجتماعه الرسمي الثاني في دورته الخامسة يومي 7 و 8 آذار /مارس الجاري بالعاصمة طهران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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