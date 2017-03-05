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رقم الخبر: 188966 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:55 الاقسام: محليات  
عضو مجمع التشخيص: اقتدار ايران قصم ظهر التكفيريين

عضو مجمع التشخيص: اقتدار ايران قصم ظهر التكفيريين

وصف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محمد حسن ابوترابي فرد اقتدار الشعب الايراني بمثابة اقتدار لجميع المسلمين وتعزيز المقاومة لدى الشعبين العراقي والسوري والذي قصم ظهر التكفيريين العملاء للحكومات الرجعية في المنطقة.

وقال محمدحسن ابوترابي فرد، في كلمته خلال مراسم تشييع جثامين لشهداء مجهولين في بشاكرد شرقي محافظة هرمزكان، ان ايران صمدت بقوة في مواجهة جميع القوى الشيطانية وهو ماقصم ظهر الزمر التكفيرية والارهابية وعزز روح المقاومة لدى شعوب المنطقة لاسيما في العراق وسوريا وهو من ثمار تضحيات الشهداء الابطال.
ونوه الى عزيمة الشعب الايراني وصلابته، وثمن في ذات الوقت الجهود الرامية من أجل نيل قمم العلم والتكنولوجيا في ايران وبناء اقتصاد مقاوم في سياق بلورة خطة قائد الثورة بهذا الشأن.
وأكد في ذات الوقت على ضرورة تعزيز التكاتف بين الشعب والمسؤولين من اجل تحقيق خطة الاقتصاد المقاوم التي اوضح معالمها قائد الثورة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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