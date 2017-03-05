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رقم الخبر: 188965 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:51 الاقسام: محليات  
إمام جمعة أهل السنة في بيجار يحذر من مخططات الاعداء في استهداف النظام

إمام جمعة أهل السنة في بيجار يحذر من مخططات الاعداء في استهداف النظام

حذر إمام جمعة أهل السنة في بيجار ماموستا عبدالسلام محمدي من مخططات الاعداء الرامية لاستهداف النظام الاسلامي.

وقال محمدي ان الاعداء يلقون الشبهات المناهضة لإستهداف المسؤولين المخلصين والنظام الاسلامي في ايران ويستغلون نقاط الضعف التي يعاني منها بعضهم في الشؤون الادارية من أجل إضعاف النظام والتقليل من إنجازاته.
ودعا المسؤولين الى التحلي بالوعي واليقظة أمام هذه المحاولات وتعزيز خدماتهم للشعب. واكد على أداء جميع المسؤولين في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس لمهامهم في الخدمة والاخلاص للشعب على صعيد العمل والممارسات.
وحث إمام جمعة اهل السنة في بيجار الحكومة على تنفيذ مشاريع ترمي للحد من التضخم والبطالة في البلاد.
واكد ان الحفاظ على اركان الدين واصوله والابتعاد عن ارتكاب المعاصي والذنوب والشبهات يتمخض عن شموخ الامة الاسلامية وعزتها.
واشار الى خطة الاقتصاد المقاوم واكد على مشاركة المواطنين بشكل فاعل في القطاع الاقتصادي معتبرا انه دون هذه المشاركة لاسيما من الشريحة الغنية في البلاد فان هذه الخطة لن تؤتي ثمارها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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