عقب نشر شريط فيديو حول تطاول مسؤول تركي على رعايا ايرانيين عند معبر كوربولاغ الحدودي التركي ومتابعة الدبلوماسيين الايرانيين للقضية في انقرة قامت السلطات التركية بطرد المسؤول المذكور من وظيفته.

وعقب هذا الحادث قامت البعثة الدبلوماسية الايرانية بمتابعة القضية في العاصمة التركية انقرة وابلاغ احتجاجهم لمسؤولي الخارجية التركية على الممارسات اللااخلاقية لمسؤول تركي إزاء الرعايا الايرانيين عند المعبر وحسب اعلان دبلوماسي تركي فانه تم طرد المسؤول المذكور من عمله.

وكان السفير الايراني لدى انقرة محمد ابراهيم طاهريان فرد قد أعلن في تصريح للصحفيين عن متابعة قضية الاساءة للرعايا الايرانيين بجدية تامة واعلن انه لم نتأكد بعد من صحة الفيديو ويجري بحث القضية.



