واشار متكي، لدى لقائه رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في البرلمان العراقي علي العلاق يوم السبت على رأس وفد برلماني من بلاده، الى الاوضاع في العراق ومرحلة ما بعد تنظيم داعش واكد على الاهتمام بها وضرورة تحمل الكوادر الثقافية مهامها على هذا الصعيد والتصدي الجاد للافكار المتطرفة والتكفيرية.

واعرب عن استعداد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية للتعاون مع العراق في هذا المضمار، معتبرا التقريب بالشأن المهم والاساسي.

من جهته اشار علي العلاق الى ضرورة تأسيس جامعة المذاهب الاسلامية في العراق، مضيفا ان رئيس الوزراء العراقي يؤكد على الدوام على التقريب وقد وجه وزير التعليم العالي بشكل مباشر بتأسيس هذه الجامعة.

ودعا الجمهورية الاسلامية الايرانية والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الى اعداد خطة عمل في المجال الثقافي للاستفادة من التجارب المكتسبة في ايران على هذا الصعيد بالنظر الى نشوء الفراغ الثقافي في العراق بهذا المجال خلال الاعوام الاخيرة.

واعرب عن استعداده للتعاون مع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية على صعيد تنفيذ خطط ومشاريع التقريب والثقافة في العراق.



