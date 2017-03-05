أكد قائد القوات البرية للجيش العميد "كيومرث حيدري" أن إيران أكبر من ان تتمكن الأقدام القذرة للغرب بوطئها، قائلاً: إن القائمين على مشروع الحرب على إيران، ورغم تصريحهم بأن هذا الخيار ما يزال مطروحاً على الطاولة، قاموا بأرشفته.

وأكد العميد حيدري من مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبإعتراف الأعداء انفسهم، تعتبر دولة مقتدرة، وأينما جرى الحديث عنها، يتم الحديث عن إقتدارها.

وأشار قائد القوات البرية للجيش الإيراني إلى أهمية أن يتحدث الأعداء عن إقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: إن قوى الهيمنة في الغرب كانت قد توصلت إلى نتيجة مفادها، أن إيران وبحسب زعم تلك القوى محوراً للشر، وعليه إما تنفذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية مطالبهم، أو يحل بها ما حل بأفغانستان والعراق اللتين جرى تغيير أنظمتها السياسية.

وتابع العميد حيدري أن جميع الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية جنوباً، هي من الدول المتحالفة مع أمريكا، حيث توجد أكبر القواعد العسكرية لواشنطن في هذه الدول، وعليه فإن عدم قيام العدو بالخيار العسكري رغم كل ماتقدم، يعد إثباتاً للإقتدار الذي وصلت اليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف قائد القوات البرية للجيش الإيراني أن الجنود الأمريكيين، وعندما أمعنوا النظر إلى قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطابقوا ذلك مع معداتهم والتكنولوجيا التي بحوزتهم، أدركوا أن إيران أكبر من تطأها أقدامهم القذرة.

وتابع العميد حيدري أن صانعي القرار في أمريكا وبعد إدراكهم لإقتدار الجمهورية الإسلامية، توصلوا إلى نتيجة مفادها، أننا إذا ما أردنا مهاجمة إيران، فعلينا أولاً أخراج كامل قواعدنا ومصالحنا، من متناول القوات الإيرانية المسلحة.

بدوره قال نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد "حسين سلامي"، ان حضور الشعب في مراسيم تشييع شهداء الثورة الإسلامية يدل على ان الشعب سيبقى صامداً ومقاوماً ملتزماً بالعهد الذي قطعه مع الشهداء.

وافادت وكالة مهر للأنباء أن نائب قائد الحرس الثوري العميد حسين سلامي اكد هامش مراسم تشييع جثمان الشهيد محمد سعيد محققي الذي استشهد جراء حرب نظام البعث البائد ضد ايران : "ان عودة جثمان شهداء الدفاع المقدس من جبهات المقاومة تحمل رسالة لنا والتي هي ان الإستشهاد جزء من ثقافتنا وان هذا المسار يستمر دون توقف.

وقال سلامي "ان حضور الشهداء الآن بيننا يذكرنا باننا مدينين لدماء الشهداء بما نملكه من عزة وإقتدار وأمان وتقدم، لذلك يجب علينا السير على دربهم وحفظ القيم الثورية " مشيراً الى ان طريق السعادة يمر من خلال الجهاد والإستشهاد.

واضاف المسؤول في الحرس الثوري ان "تكريم الشهداء يدل على مكانتهم في مجتمعنا وعقيدتنا و منهجنا ولذلك اثر عميق على شبابنا حيث يربى فيهم روح التضحية والشهادة والجهاد.

وشدد سلامي على ان حضور الشعب في مراسم تشييع جثمان شهداء الثورة الإسلامية يحمل رسالة للأعداء والتي هي ان الشعب ملتزم بالعهد الذي قطعه مع الشهداء وانه سيبقى صامداً مقاوماً امام التحديات، مضيفاً ان هذا الشعب هو الذي الذي ثار منذ سنين ولم يتغير به شيء سوا ان ازداد وعيه وبصيرته.

من ناحيته اكد نائب مساعد القائد العام للقوات المسلحة الايرانية العميد علي شمشيري ان ايران الاسلامية اليوم هي القوة الرابعة العظمى في العالم في المجال الصاروخي لافتا الى ان العالم اليوم لايمكنه حتى التفكير في الاعتداء على ايران الاسلامية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان العميد علي شمشيري اشار الخميس في تصريح له الى ان حالة ايران اليوم في المنطقة حالة استثنائية، منوها الى ان ايران كانت حتى عام 1978 حلقة في يد امريكا لكنها اليوم تحولت الى قدرة اقليمية بمفردها.

واشار العميد شمشيري الى تطورات سوريا، لافتا الى ان السعودية والامارات والاتراك والدول الاوروبية وامريكا تحارب الحكومة السورية الشرعية.

واكد ان التهمة التي وجهت لسوريا هي انها تدعم المقاومة وهذا الامر ادى الى اعتداء جميع القوى الكبرى في العالم على هذا البلد.

وشدد العميد شمشيري على ان ايران الاسلامية اليوم لديها ثقلها في المنطقة، قائلا، ان الصهاينة اليوم لايتمتعون بالامن في الاراضي الفلسطينية المحتلة لان قوى المقاومة ليست بحاجة الى اسلحة ثقيلة فهي تقاوم هذا الكيان عبر الايمان والعقيدة فقط.