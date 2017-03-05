الشخص الحائز أكبر عدد من الشهادات الجامعية في العالم إيطالي ولد في روما قبل سبعين عاماً... هو رجل ممتع وفرح خلافاً لكل التصورات.

ويقول لوتشانو باييتي الحائز على 15 شهادة جامعية: (أشعر بأنني أكثر تحرراً بفضل الكتب)، مشيراً إلى أن الكلمتين مشتقتان من المصدر عينه في اللغة الإيطالية.

وقد علّق لوتشانو شهاداته في مكتب منزله الواقع في بلدة فيليتي جنوب روما حول نسخة عن لوحة بورتريه تمثل الكاتب الفرنسي لوي - فرانسوا بيرتان من إنجاز الرسام الفرنسي إنغر سنة 1832.

يقول مدير المدرسة التكميلية المتقاعد الذي دخل موسوعة (غينيس) سنة 2002 بعد استحصاله على شهادة ثامنة في (العلوم الحركية) من جامعة (سابيينتسا) في روما (كأن (الكاتب) بحر معرفة).

وهو كان في تلك الفترة يحمل شهادات في علم الاجتماع والآداب والحقوق والعلوم السياسية والفلسفة.

وقد أضاف إليها سبع إجازات جديدة، من بينها واحدة في العلوم الاستراتيجية من تورينو وأخرى في علم الجرائم من روما والأخيرة حصل عليها في الأول من شباط من جامعة نابولي في العلوم السياحية.

ويروي هذا السبعيني الذلق اللسان الذي يحب الحياة ويتمتع بحس الفكاهة (إنه تحدٍ جديد أعقد العزم على مواجهته كل مرة. وأريد أن أعلم إلى أي مدى يستطيع جسمي ودماغي التحمل).

وقد كان باييتي مدرباً رياضياً وهو دخل الأوساط الجامعية بفضل شهادته في اللياقة البدنية سنة 1972.

ويصرّح: (كنت أتابع دروساً نظرية بموازاة الحصص الرياضية وهي كانت تروق لي كثيراً وولدت فيّ الرغبة في التعلم).

ويقول باييتي المتزوج وله ابن في الثانية والعشرين من العمر: (انتقلت من علم التربية إلى علم الاجتماع ثم الآداب فعلم النفس والحقوق قبل التوجه إلى مجالات أكثر تخصصاً مثل علوم التحقيق والعلوم الاستراتيجية).

وكان دبلوم العلوم الاستراتيجية الأصعب بالنسبة إليه، إذ (كان ينظم بالتشارك بين وزارة الدفاع وجامعة تورينو ويتطرق إلى مسائل حساسة مرتبطة بالأمن القومي، وكان ينبغي إجراء الامتحانات باللباس الرسمي).

وهو يذكر خصوصاً تخصصه في علوم الجرائم الذي قام خلاله بإستجواب سجناء. ويستذكر قائلاً: (عند الإصغاء إليهم، كنت أجد نفسي أحياناً مقتنعاً بحججهم فأتساءل عن معنى العدالة قبل أن أتدارك نفسي).

وقد خاض لوتشانو باييتي تحدياً جديداً للإستحصال على شهادته الخامسة عشرة من خلال متابعة صفوف عن بعد عبر الانترنت في جامعة بيغاسو في نابولي.

ويوضح الرجل الذي يدرس في مكتبه بين الثالثة والخامسة صباحاً: (بالإضافة إلى أن استخدام الانترنت لا يعد أمراً بديهياً لرجل من جيلي، كنت أريد أن أظهر أن التعلم عن بعد لا ينقصه شيء من مزايا التعليم التقليدي، خلافاً للأحكام السائدة).

ولا يعتزم باييتي التوقف راهناً، فهو يحضر لشهادة في العلوم الغذائية تضاف إلى ترسانته الواسعة من الإجازات الجامعية.