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رقم الخبر: 188959 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: منوعات  
دهس دجاجة يتسبب في اندلاع نزاع مسلح بين عشيرتين بالعراق

دهس دجاجة يتسبب في اندلاع نزاع مسلح بين عشيرتين بالعراق

نشب نزاع عشائري في مدينة النجف العراقية، أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، بسبب (دهس دجاجة).

وقال شهود عيان، لوكالة (روداو) إن سائقاً دهس بسيارته دجاجة بحي الميلاد في النجف، ما تسبب بنشوب نزاع عشائري ومقتل شخص وإصابة اثنين.

وأوضح أن الخلاف بين صاحب الدجاجة مع المتسبب بحادث الدهس تطور إلى مواجهات مسلحة بين عشيرتين، أدت لحرق دار سكنية وبعض المركبات.

وسارعت قوات الشرطة بالوصول إلى موقع الحادث حيث فرضت إجراءات أمنية مشددة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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