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رقم الخبر: 188958 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:27 الاقسام: منوعات  
المغرب يطالب بإستعادة هيكل ديناصور عمره 66 مليون عام

المغرب يطالب بإستعادة هيكل ديناصور عمره 66 مليون عام

طالبت السلطات المغربية، باستعادة هيكل عظمي لديناصور بحري، يرجع تاريخه إلى نحو 66 مليون عام، وذلك بعد أن نجحت في وقف بيعه بمزاد كان مقرراً الأسبوع المقبل.

وعُثر على الهيكل شبه المكتمل للديناصور، الذي يبلغ طوله نحو تسعة أمتار، وهو من فصيلة (بليزوصور) في الحوض الفوسفاتي لمنطقة أولاد عبدون بخريبكة في وسط المغرب.

ونقلت رويترز عن بيان لوزارة الثقافة المغربية، الجمعة (إن قيمة الهيكل العظمي (تقدر بحوالي 450 ألف يورو).

وأضاف أن عملية البيع التي كانت مقررة في السابع من مارس (لا تشكل إلا محطة من مسلسل غير قانوني للتهريب).

ونجح المغرب في وقف المزاد، بعد تحرك من اللجنة الوطنية المغربية للمتاحف التي بعثت برسالة عاجلة ومرفق بها ملف كامل عن القضية إلى رئاسة المجلس الدولي للمتاحف ومقره في باريس من أجل استرداد الهيكل العظمي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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