ووفقاً لصحيفة (ميرور) البريطانية، تظهر اللقطات رجلاً يتوسل لعروسه لتطلق سراحه بعد أن كبّلت يديه بالسلاسل وسحبته على طول الطريق.

ويبدو أنه قام بتغيير ملابسه وخلع بدلة الزفاف، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس عادية، بينما كان يُسحب على طول الطريق من يديه.

من جانبها، كانت العروس ترتدي بالفعل ثوبها الأبيض التقليدي بعد أن انتظرته على المذبح لفترة طويلة.

وفي هذا المقطع الصادم تصيح المرأة: (هل ستتزوجني أم لا؟ هيا عُدْ معي).

وردَّ عليها العريس الرافض الذي يبدو أنه فر دون إخبار أحد قائلاً: (لا، لن أتزوجكِ، اتركيني أرحل).

وقد اجتمع حشد كبير من المتفرجين المندهشين للمشاهدة في المدينة الصينية التي لم يُكشف عن اسمها، بينما قامت العروس المُصرّة بسحبه على طول الطريق بالسلاسل.

وتفيد التقارير أن الرجل وصل لحفل الزفاف، ولكن من غير المعروف ما إذا كان قد تم عقد القران بالفعل أم لا.

وبالفعل حصل هذا الفيديو الصادم على ملايين المشاهدات منذ أن تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (سينا ويبو).