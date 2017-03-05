المميزات الرائعة التي يتمتع بها موظفو شركة غوغل لا تقتصر فقط على الأحياء! إنما على الأموات أيضاً!.

فقد تبيَّن أن الشركة العظيمة تدفع لموظفيها بعد موتهم لتستفيد عائلة المتوفى. حيث تشمل (استحقاقات الوفاة) التي تدفعها الشركة لزوج/ة الموظف المتوفى حوالي 50% من الراتب لمدة 10 سنوات، وذلك كما صرَّح (لازلو بوك)، المدير في الشركة، لموقع فوربس.

إلى جانب شريك/ة الموظف المتوفى، يستفيد الأبناء -إن كان لديه- من المزايا المالية التي تقدمها الشركة. حيث يتلقى كل طفل مبلغ 1000$ شهرياً حتى يبلغ سن 19 أو 23 سنة إن كان يعمل بدوام كامل.

ولا تُشترط الأقدمية في الاستفادة من هذه الميِّزات المالية التي تمنحها الشركة لموظفيها، بينما تستفيد عائلة أي موظف مهما كانت المدة التي عمل بها في الشركة قبل وفاته. فبحسب (لازلو بوك)، جميع الموظفين أكفاء مهما اختلفت مدة عمله.

وعلى الرغم من أن الشركة لا تستفيد من تقديم هذه المساعدة، لكنها تمنحها لتخفيف مُصاب عائلة المتوفى من هذا الحدث الجلل، فهو بالنهاية أمرٌ إنساني وليس خدمة تنتظر مقابل.