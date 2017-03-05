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رقم الخبر: 188954 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: منوعات  
صحيفة (خضراء) يمكن زرعها وتحويلها إلى أزهار!

صحيفة (خضراء) يمكن زرعها وتحويلها إلى أزهار!

ابتكرت إحدى أشهر الصحف في اليابان، ماينيتشي شيمبون، (الصحيفة الخضراء) الثورية التي ستغير نظرتنا لأسلوب إعادة تدوير الورق، لذا لا عجب أن اليابان من الدول الأكثر تقدما في العالم.

وصُنعت (الصحيفة الخضراء) من المواد المعاد تدويرها، والورق النباتي الذي يمكن زراعته في الوعاء، حيث ستنمو الأزهار مع القليل من العناية.

ولا يعد هذا النوع من الورق الأول من نوعه في اليابان، حيث انتشر الورق (صديق البيئة) في الأسواق اليابانية قبل بضع سنوات.

وحصدت الصحيفة اليابانية ربحا قدره 700 ألف دولار، كما حققت قفزة في سوق التداول مع بيع 4 ملايين نسخة في اليوم.

وتعتبر هذه الخطوة من، ماينيتشي، امتداداً مثالياً لشعارها في النشر، حيث تسلط منشوراتها الضوء على طرق حل القضايا العالمية، وفقا لتقارير Lifegate.

وقد وصلت هذه المبادرة أيضاً إلى المدارس في اليابان، حيث يتعلم الأطفال أهمية إعادة التدوير وسبل الحفاظ على البيئة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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