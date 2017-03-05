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رقم الخبر: 188953 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: منوعات  
سيارات أجرة تطير!

سيارات أجرة تطير!

أحلام محبي أفلام الخيال تتحول إلى حقيقة! بعد اختراع نموذج دراجة (سكوربيون 3) التي تحلّق، ويقوم مهندسون روس بتطويرها إلى (سيارات أجرة تحلّق) يمكن قيادتها في السنوات المقبلة.

يعمل مهندسون روس على مشروع يهدف إلى استخدام  سيارات أجرة تحلق، بعدما اخترعوا (دراجة تحلّق).

ويتم النظر إلى مشروع (هوفرسورف) على أنه محقق أحلام محبي الخيال العلمي، بعدما جرى اختراع (دراجة تحلّق) تشبه دراجات (سبايدر).

وكان المهندسون الروس قدموا نموذج دراجة (سكوربيون 3) التي تحلّق، ولديها سرعة قصوى تصل إلى 60 كم بالساعة، وترتفع عن الأرض مسافة 10 أمتار.

مستثمر مشروع (هوفرسورف) ألكسي غيرين شرح أنّ (الدراجة سكوربيون3 تم تطويرها من خلال استخدام بيانات طائرة مروحية تتكيف معها. والمصدران اللذان يشغّلان الدراجة هما البطارية ومولّد هجين).

وأضاف إن (أهم ما في الدراجة هو الكومبيوتر الخاص بها... لأنه يحافظ على توازن السائق).

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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