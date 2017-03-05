حدّثتكم يوماً أيّها الأحبة عن «نجمة» عربية خليجية آسيوية عالمية!! اسمها مايا خليفة.. قلت لحضراتكم حينها أنها «نجمة البورنو» ويشهد الله تعالى عليّ أنه وقتها لم اكن أعرف شو هو البورنو!! كنت أتصور أنه محصول جاءنا من سلطنة بروناي.. أو أنها «شغلة» رياضية لها علاقة بالمدرب البرتغالي مورينيو بتاع مانشستر..

فاجأني «صديق لدود» من أخواننا «الخلايجة» المتعصبين وهم قلّة بالمناسبة.. كتب لي رداً قاسياً بل قاسياً جداً شتمني بكل ما يملك على طريقة «الإناء ينضح بما فيه».. كيف تقول يا رجل يا عجوز أن مايا خليفة هي شقيقة جلالة الملك حمد آل خليفة؟! كيف تقرن اسم جلالة الملك المعظم المفدى -هو كتب المغدى وأظنه يقصد المفدى طبعاً- المهم كيف تقرن اسم جلالته بإسم وحدة أمريكية «ساقطة»؟!..

حينها بحثت في الموضوع وعلمت أن شغلة «البورنو» هي الأفلام الإباحية!! وأن مايا خليفة مش شقيقة حمد آل خليفة.. مجرد تشابه أسماء وأن أصلها لبناني مش بحريني.. المهم تبقى «نجمة عربية» مافي فرق كلنا عرب.. ولكن يا ابن الحلال لماذا هذه العصبية والتشدد؟! هل أن أسيادك يحرّمون «البورنو» على أنفسهم بنفس الطريقة اللي يحرمونه على الشعب.. نعم هو شيء مشين ورذيل ويحط من انسانية الإنسان فضلاً عن عروبته ودينه.. ولكن يا نور عيني أين أسيادك من الأخلاق والمثل والعروبة والإسلام؟!..

بصراحة أحبائي أنا تذكرت شتائم ذلك الأمعة بعد أن قرأت عنواناً في مواقع التواصل وبعض الصحف اللبنانية أن هذه «النجمة» الساقطة تعرضت لحادث سير وماتت غير مأسوفاً على شبابها.. ونشرت الصحف صورة لسيارة حمراء مدمرة قالت أنها سيارة خليفة بعد الحادث.

اذن تعال يا صديقي اللدود وننهي خصامنا أنا وايّاك.. لا مايا خليفة ولا حمد خليفة.. لا نجومية ولا ملوكية.. لا طاغوتية ولا بورنو!! تعال نتفق على أن السقوط الأخلاقي شيء سيء ومهين ورذيل ولكن بالمقابل الظلم والطغيان والقمع والإعتقالات أسوء منه بكثير..

أرجوك يا صديقي اللدود لا تفرح كثير بموت مايا خليفة وتقول أنه لم يعد أحد يربط بين اسمها واسم جلالة الملك.. لأن شعوب العالم وأحراره سيبقون يربطون اسم جلالته بأي حالة ظلم يشاهدونها.. خصوصاً أن جلالة الملك يواصل سياسته في اسقاط الجنسية عن أبناء شعبه ونفيهم خارج البلاد.. سيأتي يوم -لا سمح الله- سيكون في بلد ومدينة وقرية وحي شخص بحريني منفي من بلده.