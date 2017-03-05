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رقم الخبر: 188949 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: اقتصاد  
إستثمارات أجنبية بقيمة 250 مليون دولار في مشاريع إسالة الغاز الطبيعي
لأول مرة بعد تنفيذ الإتفاق النووي

إستثمارات أجنبية بقيمة 250 مليون دولار في مشاريع إسالة الغاز الطبيعي

أعلن المدير التنفيذي لشركة (غاز مازندران) عن تدشين مشروع إسالة الغاز الطبيعي، ولأول مرة في البلاد، بهدف توصيل الغاز المسال الى المناطق الجبلية والوعرة، مبيناً ان المشروع أعد بالتعاون مع شركات إستثمارية ألمانية ويابانية وايرانية وتبلغ قيمته 250 مليون دولار.

وأضاف محمد اسماعيل ابراهيم زادة، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء، أمس السبت، انه من خلال التعاون بين شركات (ليندة) الألمانية، و(سوجيتس) اليابانية، و(أو.تي.سي) الايرانية سيتم إنشاء مصنع للغاز الطبيعي في محافظة مازندران (شمال البلاد)، على أن تقوم كل منها بتنفيذ قسم محدد من هذه المشروع.

ولفت ابراهيم زادة الى أن العديد من المناطق الجبلية وصعبة العبور في محافظة مازندران ستنعم بالغاز المسال عبر تنفيذ المشروع، موضحاً ان الشركتين الألمانية والايرانية تبنتا الجانب التكنولوجي لهذا المشروع، مضيفاً ان عمليات بناء مصنع إسالة الغاز الطبيعي ستنجز في غضون 3 أعوام على أقصى التقدير.

 
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