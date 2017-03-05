وخلال استقباله مساعد رئيس البنك المركزي الايراني لشؤون العملة الصعبة غلام علي كامياب في آستانة، الجمعة، أكد الوزير الكازاخي ضرورة إزالة العقبات في طريق تنمية العلاقات بين البلدين خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية.

من جانبه، أشار كامياب، الذي يزور آستانة بدعوة من نظيره الكازاخي، الى ايجاد السبل الكفيلة بتطوير العلاقات التجارية ونقل العملة الصعبة بين البلدين، مؤكداً ضرورة تطوير التعاون المصرفي خاصة تسوية الحسابات المصرفية بين البلدين بالعملة الوطنية. ووافق الجانبان كذلك على متابعة المقترحات والآليات القائمة في مجال تطوير التعاون المصرفي في إطار فريق عمل يضم خبراء ومسؤولين مصرفيين من البلدين.

يذكر أنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الى آستانة قبل نحو شهرين، أكد الرئيسان على معالجة المشاكل المصرفية بين البلدين.