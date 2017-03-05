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رقم الخبر: 188947 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:09 الاقسام: اقتصاد  
مؤسسة بريطانية: صادرات النفط الإيرانية تضاعفت بعد إلغاء الحظر

مؤسسة بريطانية: صادرات النفط الإيرانية تضاعفت بعد إلغاء الحظر

أوردت مؤسسة الأبحاث البريطانية في مجال الملاحة البحرية (وسلز وليو)، في أحدث تقرير لها، بأن حجم صادرات النفط الايرانية بلغ الضعف منذ إلغاء الحظر على ايران بداية العام 2016.

وذكرت هذه المؤسسة، في تقريرها الذي نشرته الجمعة، بأن الصين واليابان وكوريا الجنوبية كانت على التوالي أكبر زبائن النفط الايراني خلال الأعوام الخمسة الماضية. وأعلنت انه خلال العام الماضي بلغ عدد شحنات النفط الايرانية إلى الصين 105، وإلى الهند 85، وإلى الإمارات 58.

وأوضح التقرير بأن فرنسا وايطاليا واليونان واسبانيا انضمت الى زبائن النفط الايراني، حيث تم شحن 21 شحنة الى فرنسا، و15 الى ايطاليا، و14 الى اليونان، و13 الى اسبانيا. وأشار التقرير الى استئناف أنشطة الشركات الدولية لناقلات النفط في ايران، وأضاف: ان المعطيات الإحصائية تشير الى أن حجم أنشطة الشركات التي كانت تحمل النفط الايراني مختلف كثيراً بعد الحظر عما كان قبله. ولفت الى إمكانيات شركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية، وقال: انه ليس من المستغرب أن تعتبر شركة ناقلات النفط الايرانية واحدة من أكبر الشركات عالمياً في هذا المجال تاريخياً.

 
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