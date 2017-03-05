دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية، غلام حسين شافعي، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إكو) الى تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.

وعقد الاجتماع الـ15 للجمعية العامة والاجتماع الـ22 للجنة التنفيذية لغرفة التجارة والصناعة لمنظمة التعاون الاقتصادي (إكو) يوم الخميس في إتحاد غرفة التجارة الباكستانية بحضور وفد من غرفة التجارة الايرانية ترأسه غلام حسين شافعي رئيس غرفة التجارة الايرانية، وبمشاركة رؤساء غرف التجارة من ايران وباكستان وتركيا وطاجيكستان وآذربايجان وقرغيزيا والأمين العام لـ(إكو) ووزير التجارة الباكستاني.

وعقد هذا الاجتماع بعد إنتهاء القمة الـ13 لدول (إكو) في اسلام آباد. وتقوم ايران وباكستان وتركيا (الدول المؤسسة لإكو)، بدور مهم وحيوي في تطوير ودعم النشاطات التجارية للمنظمة. وأكد شافعي ان الدول الأعضاء في (إكو) تمتلك مزايا مهمة تمكنها من تطوير تعاونها في كافة المجالات .

على صعيد آخر، دعا عضو غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية الى تأسيس مراكز لتبادل الطاقة مع 14 بلداً جاراً وتطوير الاستثمارات في إطار الاقتصاد المقاوم.

في سلسلة الاجتماعات التخصصية للملتقى الوطني للاقتصاد المقاوم وخطة العمل المشترك في مركز الدراسات بوزارة الخارجية، أوضح علي شمس أردكاني، اليوم، ان تبادل الطاقة مع دول الجوار في الوقت الحاضر بإمكانه أن يتحول الى تبادل القدرة وتحقيق الربحية.

وأشار شمس أردكاني الى مجاورة ايران لـ14 بلداً، وقال: ان إمكانية تبادل الطاقة مع هذه الدول متاحة بحيث يمكننا تنظيم صادراتنا للطاقة وفقاً لفصول السنة المختلفة والعرض الجغرافي. كما أشار رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الايرانية الى تبادل 30 ألف ميغاواط من الكهرباء مع دول الجوار الجنوبي في فصل الشتاء، حيث هناك فائض في الكهرباء.

وأكد شمس أردكاني ان شبكة الغاز في الدول المحيطة والمجاورة مكتملة تقريباً، وبإمكان استخدام هذه الإمكانية لتصدير كميات الغاز الفائضة عن حاجة البلاد. وصرح بأن إنجاز هذه المشاريع بالإضافة الى كونها تأتي في إطار تنفيذ توجيهات قائد الثورة الاسلامية والاقتصاد المقاوم، تساعد أيضاً على تنمية وإعمار البلاد سيما المناطق الحدودية.