وقال جعفر سرقيني، اليوم السبت، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان الصناعات المنجمية تشمل مجموعة كاملة من المنتجات (الصلب، الإسمنت، الزجاج، البلاط، النحاس، الألمنيوم وغيرها) والتي تستخدم أغلبها في صناعة البناء، ونظراً لجودتها المناسبة فقد تم تحقيق نجاحات جيدة في هذا المجال. وأضاف: ان قيمة صادرات المواد المنجمية بلغت 900 مليون دولار في 10 أشهر، حيث سجلت زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من عام 2015، ويتوقع ارتفاع هذا الرقم الى 1ر1 مليار دولار نهاية العام الايراني الجاري.

وقال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة: ان الأرقام المؤكدة للنصف الأول من العام الايراني الحالي تكشف عن إستخراج 173 مليون طن من المواد المنجمية، لتسجل زيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي وهي 156 مليون طن.