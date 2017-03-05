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رقم الخبر: 188944 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:13 الاقسام: اقتصاد  
(UAZ) الروسية تشيد مصنعاً لإنتاج السيارات في إيران

(UAZ) الروسية تشيد مصنعاً لإنتاج السيارات في إيران

أعلنت شركة (UAZ) الروسية لتصنيع السيارات عن خطتها لتشييد مصنع في ايران ينتج ثلاثة أنواع من الشاحنات.

وأفادت الشركة الروسية أنها تعتزم تشييد مصانع لإنتاج السيارات في ثلاثة بلدان هي ايران ومصر وفيتنام لغاية عام 2018.

وقال مدير الشركة اندريه دوروفيف: ان مشروع تشييد مصنع UAZ في ايران سيشيد بالتعاون مع شركة (توان خودرو) الايرانية لإنتاج ثلاث أنواع من الشاحنات.

يشار الى أن هذه الشركة تسد حاجة فيتنام من السيارات العسكرية. وأعربت عن رغبتها لفتح أسواق ايران ومصر أمام منتجاتها.

 
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