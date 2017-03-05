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رقم الخبر: 188943 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:09 الاقسام: اقتصاد  
المصادقة على إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 17ر9 مليار دولار في إيران

المصادقة على إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 17ر9 مليار دولار في إيران

أعلن مدير عام منظمة الاستثمار الأجنبي والدعم الاقتصادي الايرانية، أنه تمت المصادقة على مشاريع إستثمارات خارجية مباشرة بقيمة 175ر9 مليار دولار خلال الفترة من 19 مارس/ آذار و2016 إلى 18 فبراير/ شباط 2017.

وأوضح أحمد جمالي، في حديث لوكالة أنباء فارس، بأن المنظمة ستصادق على مشاريع إستثمارية أجنبية جديدة بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري. وبيّن بأن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المعتمدة منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2015 لغاية الآن بلغ 13 مليار دولار.

وأشار جمالي الى أنه تم الإيعاز للأجهزة المعنية بالإعلان عن الأرقام الدقيقة للاستثمارات حتى 20 مارس/ آذار الجاري، لافتاً الى أن أغلبيتها تتعلق بوزارة النفط والبورصة والمناطق التجارية الحرة.

 
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