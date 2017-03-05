وبلغت مبيعات السوق الداخلية والتصديرية للمنتجات الكيميائية والمشتقات النفطية 115ر1 مليون طن من السلع بأكثر من 556 مليون دولار. وسجلت السوق الداخلية والتصديرية للمنتجات الصناعية والتعدينية مبيعات 727 ألف طن من أصناف السلع بأكثر من 442 مليون دولار، فيما بلغت مبيعات القاعة الزراعية 90 ألف طن بأكثر من 45 مليون دولار. كما شهدت السوق الفرعية لبورصة السلع تداول 10 آلاف و790 طناً من السلع بقيمة 3 ملايين دولار.

وعقدت السوق المشتقة 305 آلاف و102 عقداً من العقود الآجلة للمسكوكات الذهبية بقيمة 303ر1 مليون دولار.