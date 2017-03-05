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رقم الخبر: 188942 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:11 الاقسام: اقتصاد  
صفقات بورصة السلع تتخطى المليار دولار في شباط

صفقات بورصة السلع تتخطى المليار دولار في شباط

تجاوزت صفقات شركة بورصة السلع الايرانية في شهر فبراير/ شباط 2017 حجم 943ر1 مليون طن من السلع بقيمة تخطت 045ر1 مليار دولار.

وبلغت مبيعات السوق الداخلية والتصديرية للمنتجات الكيميائية والمشتقات النفطية 115ر1 مليون طن من السلع بأكثر من 556 مليون دولار. وسجلت السوق الداخلية والتصديرية للمنتجات الصناعية والتعدينية مبيعات 727 ألف طن من أصناف السلع بأكثر من 442 مليون دولار، فيما بلغت مبيعات القاعة الزراعية 90 ألف طن بأكثر من 45 مليون دولار. كما شهدت السوق الفرعية لبورصة السلع تداول 10 آلاف و790 طناً من السلع بقيمة 3 ملايين دولار.

وعقدت السوق المشتقة 305 آلاف و102 عقداً من العقود الآجلة للمسكوكات الذهبية بقيمة 303ر1 مليون دولار.

 
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