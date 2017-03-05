أكد المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الايرانية، حميد رضا عراقي، أن صادرات الغاز الى محافظة البصرة العراقية ستنطلق في العام الايراني القادم (يبدأ 21 مارس/ آذار2017).

جاء ذلك في كلمة لعراقي بملتقى (خطة العمل المشترك والاقتصاد المقاوم) في طهران اليوم السبت. كما أكد المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية، ان إنتاج ايران من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك يقارب إنتاج قطر بالوقت الراهن وسيتجاوزها حتى 20 مارس/ آذار 2017.

من جهة أخرى، لفت عراقي الى أن 48 مدينة و608 قرى ايرانية انضمت لشبكة خدمة استهلاك الغاز الطبيعي هذا العام.

من جهته، أعلن مساعد وزير النفط، أميرحسين زماني نيا، ان صادرات النفط تضاعفت بعد سريان الاتفاق النووي، وأن عوائد بيع النفط ومكثفات الغاز بلغت 34 مليار دولار منذ 20 مارس/ آذار 2016.

وبيّن زماني نيا، في الملتقى، بأن وزارة النفط تفاوض حالياً حول إبرام 25 عقداً بقيمة تتجاوز 80 مليار يورو (تعادل نحو 85 مليار دولار). ولفت الى أن الشهور الأخيرة من السنة الايرانية الحالية (تنتهي 20 مارس/ آذار 2017) شهدت تصدير متوسط 639ر2 مليون برميل نفط ومكثفات غازية يومياً.

وحول التعاون مع شركة (توتال) الفرنسية، أوضح زماني نيا أن الأخيرة أعلنت بأنها ستتريث بتنفيذ المشروع (بحقل بارس الغازي) حتى يتبين القرار النهائي الأميركي بشأن ايران، وبدورنا نتفهم ظروف (توتال).

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية النفطية أكد، في تصريح سابق، أن الشركة تعتزم اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع غاز في إيران بحلول الصيف، لكن القرار يعتمد على تجديد الإعفاء من الحظر الأميركي. و(توتال) أول شركة طاقة غربية توقع إتفاقاً مهماً مع طهران منذ رفع الحظر الدولي عن إيران. ويهدف المشروع إلى تطوير المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي.

وأضاف مساعد وزير النفط: ان (توتال) تعتزم توظيف إستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في المشروع، وأننا غير ممتعضين منها، كما أنها أنفقت أكثر من 20 مليون دولار على المخططات منذ شهر ونصف الشهر الماضيين.

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية عن تصدير متوسط 450 ألف برميل يومياً من المشتقات النفطية في غضون 10 شهور من 19 مارس/ آذار 2016 لغاية 19 يناير/ كانون الثاني 2017.

وأوضح عباس كاظمي، في الملتقى، أن صادرات المشتقات النفطية في فترة الصيف (20 مارس/ آذار - 21 سبتمبر/ أيلول 2016) بلغت معدل 600 ألف برميل يومياً، ومن المقرر رفعها إلى 800 ألف برميل يومياً في العام الايراني المقبل (يبدأ 21 مارس/ آذار 2017).

وأشار كاظمي الى أن من الإنجازات الأساسية للاتفاق النووي إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الشركات الدولية الهادفة لتنفيذ المشاريع التكريرية، بجانب تصدير أنواع المشتقات النفطية وتوفير المحفزات وتسهيل التحويلات المالية التمويلية، فضلاً عن افتتاح المشاريع.