في إشارة الى استمرار تراجع نسبة التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري: ان ايران في عداد الدول التي تراجع تضخمها الى أقل من 10 بالمئة في ظل البرامج التي تم وضعها وتنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم.

وأضاف جهانغيري، اليوم السبت، في مراسم تدشين المرحلة الثانية لمصنع (مارغون) للإسمنت في محافظة كهكيلويه وبويرأحمد (جنوب غرب): ان ايران حققت تقدماً جيداً على الصعيد الاقتصادي مابين عامي 2015 و2016 رغم تراجع أسعار النفط، وان المؤشرات الاقتصادية المختلفة تبرهن هذا الأمر. وأوضح بأن نسبة النمو الاقتصادي في ايران بلغت 2ر7 بالمائة خلال الأشهر الـ9 الماضية، وهذا الرقم يعد الأعلى في المنطقة والعالم.

من جانبه، قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة: ان حجم صادرات الإسمنت الايراني الى الخارج بلغ 5ر11 مليون طن خلال الأشهر الـ11 الماضية.

وتوقع محمد رضا نعمت زادة، في المراسم، ارتفاع حجم صادرات الإسمنت الى 15 مليون طن نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي 20 مارس/ آذار). وصرح: انه بعد تدشين مصنع (مارغون)، فان إنتاج الإسمنت في ايران سيرتفع الى 5ر82 مليون طن سنوياً. وأضاف: ان ايران احتلت المركز الرابع في إنتاج الإسمنت عام 2014، موضحاً بأن الإسمنت الايراني، الأجود عالمياً وله زبائنه في السوق العالمي.

يذكر أن طاقة إنتاج مصنع (مارغون) تبلغ ثلاثة آلاف و300 طن من الكلينكر (الحبوب الحرارية التي تستخدم في إنتاج الإسمنت). ويعد المصنع أكبر وأول مشروع للاستثمار الأجنبي في المحافظة، حسبما قال محافظ كهكيلويه وبويرأحمد موسى خادمي.

وأوضح خادمي ان تدشين هذه المرحلة من المصنع ساهم في ارتفاع حجم إنتاج الإسمنت في المحافظة ليبلغ أكثر من أربعة آلاف طن يومياً، كما أدى الى توفير فرص العمل لأكثر من 300 شخص بشكل مباشر ونحو 700 شخص آخر بشكل غير مباشر.