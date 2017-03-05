إيطاليا تُنقذ مئات المهاجرين بالمتوسط انتشلت أطقم إنقاذ نحو تسعمئة مهاجر من قوارب في البحر المتوسط، بينما وصل مئات آخرون إلى جزيرة صقلية الإيطالية، وسط زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الذين ينطلقون من شمال أفريقيا باتجاه أوروبا.