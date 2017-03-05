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رقم الخبر: 188938 تاريخ النشر: آذار 04, 2017 الوقت: 18:01 الاقسام: دوليات  
إيطاليا تُنقذ مئات المهاجرين بالمتوسط

إيطاليا تُنقذ مئات المهاجرين بالمتوسط

انتشلت أطقم إنقاذ نحو تسعمئة مهاجر من قوارب في البحر المتوسط، بينما وصل مئات آخرون إلى جزيرة صقلية الإيطالية، وسط زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الذين ينطلقون من شمال أفريقيا باتجاه أوروبا.

وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان إن سفينة نرويجية تعمل لوكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتيكس) وسفينة من جماعة الإغاثة (أس أو أس ميديتيراني) أنقذتا مهاجرين تكدسوا في أربعة قوارب مطاطية كبيرة وستة قوارب أصغر حجما الجمعة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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