اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، سلفه باراك أوباما بالتجسس على محادثاته الهاتفية قبل إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب في تغريدات له: شيء فظيع.. لقد اكتشفت للتو أن أوباما تجسس على محادثاتي الهاتفية في برج ترامب قبيل إعلان فوزي في الانتخابات. لم يجدوا شيئا.. هذه مكارثية.

والمكارثية هي إلقاء التهم بالخيانة جزافا دون دليل ملموس.

وأضاف ترامب: هل من القانوني أن يقوم رئيس مازال في الخدمة بالتجسس على مرشح للرئاسة قبيل الانتخابات؟

وذكر في تغريدة أخرى: سألجأ لمحام جيد وسنتخذ إجراء قانونيا يتعلق بتجسس الرئيس أوباما على محادثاتي الهاتفية في أكتوبر، قبيل الانتخابات.

وتابع: كيف انحدر أوباما إلى هذا القدر ليسجل محادثاتي، خلال عملية انتخابية مقدسة.. هذه ووترغيت نيكسون.. شخص سيء أو مريض.

الى ذلك أقر البيت الأبيض بأن مستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين وجاريد كوشنير صهر الرئيس دونالد ترمب التقيا السفير الروسي بواشنطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال البيت الأبيض إن فلين وكوشنير التقيا في واشنطن السفير الروسي كيسلياك في اجتماع لم يعلن عنه في برج ترمب بنيويورك، ونوقشت خلاله العلاقات بين البلدين.

في سياق متصل، قالت صحيفة يوس أي توداي الأميركية إن مسؤولين آخرين في حملة ترمب الانتخابية التقوا السفير الروسي أيضا، وذلك على هامش المؤتمر القومي للحزب الجمهوري في كليفلاند في يوليو/تموز الماضي حين تأكد اختيار ترمب مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية.

ويأتي ذلك في وقت أججت قضية وزير العدل جيفرسون سيشنز، واتصاله هو الآخر بالسفير الروسي في واشنطن، اتهامات متبادلة بين البيت الأبيض والقادة الديمقراطيين في الكونغرس.

وكان سيشنز أقرّ بأنه التقى السفير الروسي في الولايات المتحدة مرتين العام الماضي، مما يتعارض مع تصريحات أدلى بها مؤخرا تحت القسم أمام الكونغرس، ونفى فيها أي اتصال بمسؤولين روس.

وأكد سيشنز في مؤتمر صحفي أنه قرر النأي بنفسه عن أي تحقيق يجري أو سيجري في المستقبل بشأن الحملات الانتخابية لرئيس الولايات المتحدة.

من جهته كتب ترمب على تويتر أن كل هذا الجدل هو محاولة من الديمقراطيين لحفظ ماء وجههم بعد خسارتهم في الانتخابات الأخيرة.

وأكد في وقت سابق الخميس "ثقته التامة" في وزير العدل، وقال إن وزيره "رجل نزيه" ويتعرض لحملة اضطهاد.

كما اعتبر ترمب أن الحقيقة تكمن في التسريبات غير القانونية للمعلومات، واصفا إياها بمطاردة الساحرات، وهو المصطلح نفسه الذي استخدمه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعقيبا على الجدل المتصاعد بشأن قضية الاتصالات بين السفير الروسي في واشنطن وشخصيات كبيرة في إدارة ترامب.

*أمريكا تتعقب التهديدات الموجهة لمراكز يهودية

في سياق آخر قالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية يوم الجمعة: إن اللجنة ستمنح تنازلا طارئا مؤقتا للمراكز اليهودية وشركات الاتصالات التي تخدمها للمساعدة في تعقب المتصلين الذين يوجهون تهديدات للمراكز.

وِأبلغت مراكز ومدارس يهودية في ما لا يقل عن 13 ولاية أمريكية عن تلقي تهديدات بالقنابل هذا العام مما أثار مخاوف من عودة ظهور معاداة السامية.

وقال رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية أجيت باي في بيان "يجب على هذه اللجنة أن تفعل كل ما في وسعها وستفعل ذلك لمكافحة موجة التهديدات بالقنابل الأخيرة ضد المراكز اليهودية.

يسعدني أن نتخذ إجراء سريعا لمعالجة هذه المشكلة ونتعشم أن يساعد هذا التنازل المراكز اليهودية وشركات الاتصالات وأجهزة إنفاذ القانون على ضبط مرتكبي هذه الجرائم.

واستهدفت تهديدات بدت جميعها كاذبة مراكز في ولايات ألاباما وديلاوير وفلوريدا وإنديانا وماريلاند وميشيجان ونيوجيرزي ونيويورك ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وفرجينيا.