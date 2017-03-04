الا ان الشواهد في الميدان تكشف زيف الادعاءات الاميركية وتفندها جملة وتفصيلا حيث تقف القوات الاميركية مكتوفة الايدي امام تحركات تنظيم داعش، بل قد تقدم لهم احيانا المساعدات اللوجستية، وتحاول تهريب زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي من الموصل حسب معلومات ميدانية .



وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت أن الطائرات الأمريكية والمسيَّرة تدخل على خط المعركة بشكل متواصل، حيث نفذت تلك الطائرات العشرات من العمليات، يوم السبت (26 فبراير/شباط) فقط، داخل مدينة الموصل وحولها، من بينها إسقاط القنابل.



وتابعت الصحيفة ان : "النيران الأمريكية مع وجود العشرات من المستشارين العسكريين الأمريكيين في ساحات المعركة، ساعد القوات العراقية على تحقيق مكاسب ملحوظة على الأرض، فلقد نجحت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للقوات العراقية في السيطرة على مطار الموصل بعد وقت قليل من انطلاق معركة الساحل الأيمن".