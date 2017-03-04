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|رقم الخبر: 188893
|تاريخ النشر: آذار 03, 2017
|الوقت: 20:21
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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بالفيديو.. محافظة حجة تخرج دفعة جديدة من المقاتلين للالتحاق بالجبهات لمواجهة العدوان السعودي
خرجت محافظة حجة اليمنية دفعة جديدة من المقاتلين، بعد أن أعدوا العدة وحصلوا على المؤهلات والتدريبات العسكرية والبدنية الضرورية للالتحاق بالجبهات لمواجهة قوى العدوان السعودي الاميركي.
وأكد الخريجون أن "المعركة ضد العدوان هي معركة مصيرية تستدعي المزيد من اليقظة والنفير نحو ساحات القتال"، متوعدين قوى العدوان بمزيد من الثبات في ميادين القتال.
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