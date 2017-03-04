بالفيديو.. محافظة حجة تخرج دفعة جديدة من المقاتلين للالتحاق بالجبهات لمواجهة العدوان السعودي خرجت محافظة حجة اليمنية دفعة جديدة من المقاتلين، بعد أن أعدوا العدة وحصلوا على المؤهلات والتدريبات العسكرية والبدنية الضرورية للالتحاق بالجبهات لمواجهة قوى العدوان السعودي الاميركي.