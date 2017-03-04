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رقم الخبر: 188892 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بالفيديو.. تظاهرة حاشدة في بلدة النويدرات البحرينية وفاء للشهيد عبد الله العجوز والسلطات تقمعها

بالفيديو.. تظاهرة حاشدة في بلدة النويدرات البحرينية وفاء للشهيد عبد الله العجوز والسلطات تقمعها

خرجت تظاهرة حاشدة في بلدة النويدرات وفاء للشهيد عبد الله العجوز، الذي استشهد برصاص قوات الامن البحرينية في العشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.

وأطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع ورصاص الشاوزن المحرم دوليا لتفريق المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وإصابات بحالات اختناق.

 

تظاهرة حاشدة في بلدة النويدرات البحرينية
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مصدر الخبر: الوفاق/U-News
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