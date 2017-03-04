بالفيديو.. تظاهرة حاشدة في بلدة النويدرات البحرينية وفاء للشهيد عبد الله العجوز والسلطات تقمعها خرجت تظاهرة حاشدة في بلدة النويدرات وفاء للشهيد عبد الله العجوز، الذي استشهد برصاص قوات الامن البحرينية في العشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.