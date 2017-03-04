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|رقم الخبر: 188892
|تاريخ النشر: آذار 03, 2017
|الوقت: 20:00
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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بالفيديو.. تظاهرة حاشدة في بلدة النويدرات البحرينية وفاء للشهيد عبد الله العجوز والسلطات تقمعها
خرجت تظاهرة حاشدة في بلدة النويدرات وفاء للشهيد عبد الله العجوز، الذي استشهد برصاص قوات الامن البحرينية في العشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.
وأطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع ورصاص الشاوزن المحرم دوليا لتفريق المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وإصابات بحالات اختناق.
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