بالفيديو.. مشاهد من وسط مدينة تدمر بعد دخول الجيش السوري وتحريرها بالكامل دخل الجيش السوري مدينة تدمر بعد طرده لتنظيم داعش الإرهابي منها، فيما بدء بتوسيع نطاق حماية المدينة عبر استهداف العناصر الإرهابية التي فرت من المدينة.