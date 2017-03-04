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|رقم الخبر: 188890
|تاريخ النشر: آذار 03, 2017
|الوقت: 19:34
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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بالفيديو.. مشاهد من وسط مدينة تدمر بعد دخول الجيش السوري وتحريرها بالكامل
دخل الجيش السوري مدينة تدمر بعد طرده لتنظيم داعش الإرهابي منها، فيما بدء بتوسيع نطاق حماية المدينة عبر استهداف العناصر الإرهابية التي فرت من المدينة.
وتابع الجيش السوري تمشيط المناطق المحيط بالمدينة وتفكيك وتفجير المفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم الإرهابي في وقت سابق، فيما عملت فرق الهندسة على تمشيط أحياء المدينة لتفكيك الالغام التي قد زرعها التنظيم.
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