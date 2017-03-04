شن جيش العدو الإسرائيلي، الخميس، غارة جوية وقصفا مدفعيا مستهدفا مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وزعمت قوات الاحتلال الصهيونية أن القصف جاء رداً على تعرضها لإطلاق نار قرب القطاع الساحلي.

ونقلت وسائل اعلام فلسطينية عن مصدر محلي قوله ان" آليات الكيان الصهيوني وأبراج المراقبة المتواجدة على الشريط الحدودي شمال بيت لاهيا, اطلقت نيران اسلحتها تجاه منازل وأراضي المواطنين شمال البلدة”.

وأوضحت تلك الوسائل أنه” منذ ساعات الفجر حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية الأجواء الشمالية للقطاع، خصوصاً بأجواء بيت لاهيا وجباليا، فيما حلقت طائرات “أباتشي” إسرائيلية فوق ساحل مدينة غزة، وهي تطلق بالونات حرارية مضيئة في الأجواء”.

من جانب آخر أفاد نادي الأسير الفلسطيني ، بأن سلطات الاحتلال الصهيونية وافقت على الإفراج عن ستة طلبة من جامعة بيرزيت وهم ثلاثة شبان وثلاث فتيات.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الطلبة الستة، خلال مشاركتهم في الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام بالقرب من سجن "عوفر"، في الثامن والعشرين من فبراير المنصرم.

وفي غضون ذلك اشتبك عشرات المستوطنين، الجمعة، بالأيدي مع أهالي قرية النبي صالح، وأطلقوا الذخيرة الحية لمنعهم من الوصول إلى نبع المياه القريب من القرية الواقعة في وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس، وشهود عيان.

واندلعت المواجهات، عندما وصل شبان من قرية النبي صالح إلى نبع مياه يقع ضمن حدود القرية، وتدخل المستوطنون لمنعهم من البقاء بالقرب من النبع، الذي أعلنوا سيطرتهم عليه في العام 2008 والحاقه بمستوطنتهم المقامة على 60% من أراضي القرية.

وتقع كل يوم جمعة، مواجهات بين سكان قرية النبي صالح، والجيش الإسرائيلي، خلال مسيرات ينظمها الأهالي احتجاجا على مستوطنة حلميش المقامة على أراضيهم، وأراضي قرية دير نظام القريبة، وعلى منع المستوطنين لهم من الوصول إلى النبع وإلى حقولهم.

وعادة ما يتدخل الجيش لرد المستوطنين، لكنه هذه المرة لم يتدخل، حسب ما أفاد الناشط في القرية، باسم التميمي، لوكالة فرانس برس، وقال إن "الجيش ترك المستوطنين يطلقون الذخيرة الحية في الهواء وباتجاه المتظاهرين من أبناء القرية".

وقال التميمي، "تجري في قريتنا مواجهات كل يوم جمعة، لكن هذه هي المرة الاولى التي نشاهد فيه الجيش يطلق يد المستوطنين في مواجهة سكان القرية".

ويعيش في قرية النبي صالح 800 شخص وهي تقع شمال رام الله في المنطقة المصنفة "ج"، والتي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.