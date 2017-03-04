في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية قبل مغادرتها إلى تونس

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لديها موقف واضح مما يجري في سوريا ولها عدة نقاط تؤكد عليها.

ورداً على سؤال حول الأوضاع في سوريا خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في القاهرة أكّد السيسي على وحدة الأراضي السورية وضرورة إيجاد اتفاق سياسي لحل الأزمة وعدم ترك الشعب السوري "أسيراً لدى الجماعات الإرهابية"، داعياً الدول الداعمة لها أن يرفعوا أيديهم عن ذلك.

كما أشار إلى ضرورة إعادة إعمار سوريا، موضحاً "إذا لم نقم بجهد كبير في إعادة إعمارها مرة ثانية أتصوّر أننا لم نحل المسألة".

ورأى السيسي أن الموضوع نفسه موجود في ليبيا، ويجب أن يكون الموقف واضح وحاسم وأن يكون "لنا وجه واحد للتحدث أمام العالم في هذه المسائل".

هذا ووصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى تونس الجمعة في زيارة تتمحور حول تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال الهجرة التي شكلت مصدر توتر بعد اعتداء برلين في كانون الاول/ديسمبر الذي اتهم به تونسي.

وعلى المستوى الأمني أكد مصدر أمني مصري مقتل 4 مسلحين كانوا يعدون لتنفيذ هجوم إرهابي بمدينة كرداسة، في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة فجر الجمعة.

وقال المصدر إنه تم رصد تحركات العناصر المطلوبة، وتبين أنهم استأجروا شقة بتقاطع شارع فيصل مع ميدان الرماية، يتخذونها وكرا لتصنيع المواد المتفجرة، وتخزين الأسلحة والذخيرة.

وأضاف أنه تم الدفع بعناصر من قطاع الأمن الوطني، مدعومة بمجموعات قتالية للتعامل معهم، ووقع تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مقتل المجموعة المسلحة.

وعثرت قوات الأمن في شقة المجموعة المسلحة على أسلحة نارية وعبوات متفجرة وكمية من الرصاص كانت معدة لتنفيذ هجوم إرهابي.

يذكر أن العمليات الأمنية في كرداسة ازدادت حدة بعد تعرض مركز شرطة لهجوم بقذائف صاروخية، في أغسطس عام 2013، ما أسفر عن مقتل 12 من رجال الأمن.