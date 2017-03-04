* داعش يحتمي بالمدنيين وينقل مقراته إلى داخل شوارع الموصل الضيقة * قادمون يانينوى تحرّر وادي حجر بالكامل غربي الموصل * مقتل خمسة من قادة داعش أيمن الموصل * مواجهات بين البيشمركة وقوة من PKK غربي الموصل * داعش يقصف حديثة بصواريخ كاتيوشا

بغداد/نافع الكعبي - تواصل القوات العراقية زحفها لإستعادة مناطق جديدة من قبضة داعش غربي مدينة الموصل، مستعينة بالتعزيزات العسكرية التي وصلتها، لتفتح جبهاتها وتوسّع خطوط الاشتباكات مع "داعش" في عدّة محاور، محررة وادي حجر بالكامل غربي المدينة، فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي من إحباط هجوم شنّه تنظيم "داعش" على قرية تل عبطة، قرب بلدة تلعفر، غرب المدينة، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين قوات من البيشمركة الكردية وعناصر من حزب العمال الكردستاني السوري في قضاء سنجار غربي الموصل، بينما أثنى ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة، الجمعة، على جهود القوات الأمنية العراقية وانتصاراتها المتحققة على خطوط جبهات القتال كافة.

ومع كثافة الغطاء الجوي لطيران الجيش العراقي والتحالف الدولي، بادرت القيادات العسكرية العراقية إلى تعديل خطط التقدّم والمبادرة، لتفتح جبهاتها وتوسّع خطوط الاشتباكات مع "داعش" في عدّة محاور، محاولةً مشاغلة التنظيم في عدّة جبهات حتى لا يستطيع تقوية جبهة واحدة. ومنح القصف العنيف للطيران والمدفعية، القطعات العراقية فرصة التقدّم في أحياء غرب الموصل وانتزاع مناطق جديدة من قبضة "داعش" الذي صعّد أخيراً من عملياته الانتحارية محاولاً إعاقة التقدّم.

وقال ضابط في قيادة عمليات نينوى في حديث صحافي: إن القيادات الأمنية عقدت اجتماعاً لبحث خطط جديدة وطرق تختصر التقدّم نحو مركز المدينة، وقرّرت فتح محاور القتال وتوسيعها، في محاولة منها لتشتيت تنظيم داعش، ومنح الطيران فرصة استهدافه عندما يقاتل في أراض مكشوفة"، وفق تعبيره. وبيّن أنّ "القطعات تقاتل حالياً في أربعة محاور من جهة الجنوب نحو مركز الموصل، فيما تضمّنت الخطة الجديدة فتح ثلاثة محاور أخرى من جهتي الشمال والشمال الغربي بالإضافة إلى محور آخر جنوبي"، وفق قوله.

وقال مصدر في قيادة العمليات العراقية المشتركة، الجمعة: إن تقدم القوات العراقية باتجاه وسط مدينة الموصل، بدا أكثر حذرًا خلال الساعات الماضية، بسبب وجود عدد كبير من الألغام والكمائن التي نصبها تنظيم "داعش" في محيط الأحياء غير المحررة، مؤكدًا في حديث صحافي، أن "عمليات تحرير الأحياء الواقعة في قلب الجانب الأيمن للموصل قد تتطلب وقتًا أكثر من سابقاتها.

وأضاف: على الرغم من وصول القوات العراقية المشتركة إلى أطراف حي الدندان في الجهة اليمنى للموصل، منذ ثلاثة أيام، إلا أنها لم تتمكن من اقتحامه بسبب المقاومة العنيفة لعناصر (داعش)، فضلاً عن وجود عدد كبير من المنازل المفخخة والعبوات الناسفة في محيطه"، مبينًا أن تنظيم "داعش" بدأ "يحتمي بالمدنيين في هذا الحي، وينقل مقراته إلى داخل الشوارع الضيقة التي لا تزال مأهولة بالسكان، خشية التعرض لضربات طيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية".

إلى ذلك، واصل الطيران العراقي قصفه لتجمعات تنظيم "داعش" في الجانب الغربي للموصل. وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن" طيران الجيش العراقي، دمّر عدة أهداف لتنظيم "داعش"، من خلال توجيه ضربات جوية ناجحة استهدفت عناصر التنظيم ضمن المحور الغربي للموصل، مؤكدة أن القصف الذي استهدف مواقع "داعش في قرية تل حاجم أسفر عن تدمير مدفعين عيار 23 ملم، وآخرين عيار 37 ملم، وغيرها".

* تحرير وادي حجر بالكامل غربي الموصل

وفي السياق ذاته، قال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان: إن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت صباح الجمعة، من تحرير حي وادي حجر بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه".

وأضاف يارالله: إن عناصر التنظيم تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح والمعدات".

* الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش غربي الموصل

وأكدت قوات الحشد الشعبي، الخميس، تمكنها من إحباط هجوم شنّه تنظيم "داعش" على قرية تل عبطة، قرب بلدة تلعفر، غرب الموصل، موضحة، في بيان، أنها رصدت تحركات التنظيم من خلال الإحداثيات الأرضية.

وأشارت إلى إعطاب ثلاث آليات تابعة لتنظيم "داعش"، لافتة إلى قيام طيران الجيش العراقي بمطاردة عناصر التنظيم في عمق صحراء الموصل.

* مقتل خمسة من قادة داعش أيمن الموصل

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر محلي في نينوى، الجمعة، بان ماكنة "داعش" الإعلامية نعت فيه خمسة من قادتها قتلوا في معارك الساحل الأيمن للموصل، وذلك بعد صمت إعلام التنظيم لثلاثة أيام متتالية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بيان الماكنة الإعلامية لداعش جاء بعد صمتها ثلاثة أيام متتالية، ما يعكس حالة الانهيار الحاصل في صفوف التنظيم".

* مقتل مسؤول أهم خطوط "داعش" للصد في تلعفر

كما أفاد مصدر محلي في نينوى، الجمعة، بأن مسؤول أهم خطوط الصد لـ"داعش" في تلعفر غرب الموصل قتل مع أحد مرافقيه بقصف جوي.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن مسوؤل أهم خطوط داعش للصد في محيط قضاء تلعفر غرب الموصل قتل مع أحد مرافقيه بقصف جوي استهدف بعض نقاط المرابطة التي أقامها التنظيم على الخط".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش أنشأ العديد من الخطوط الدفاعية في محيط تلعفر لمواجهة القوى الأمنية والحشد الشعبي التي تحاصر قضاء تلعفر من اغلب جهاته".

* خطيب "داعش" بتلعفر: تعرضنا لخيانة أولي القربى في الموصل

في غضون ذلك، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الجمعة، بأن خطيب تنظيم "داعش" في قضاء تلعفر غرب الموصل تحدث خلال خطبة الجمعة عن ما سماها "خيانة أولى القربى" في الموصل والتي أدت إلى خسائر التنظيم الاخيره.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن تنظيم داعش في قضاء تلعفر، غرب الموصل أقام خطبة واحدة لصلاة الجمعة، داخل مركز القضاء حضرتها بعض قيادات التنظيم لكن ليس من الخط الأول".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الخطبة والتي ألقاها شخص يلقب ابو محمود من أهالي الموصل تحدث عن خيانة اولى القربى في الموصل لتنظيم داعش وتعاونهم مع القوات الأمنية في استهداف مقرات التنظيم". وأشار المصدر الى ان "الخطيب انهار بكاء وهو يردد عبارة الدولة الإسلامية في خطر"، لافتا إلى أن "الخطبة أظهرت ضعف التنظيم وانهياره الكبير".

* اشتباكات كردية ـ كردية غرب الموصل

أفاد قائممقام قضاء سنجار، محمد خليل في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أمس الجمعة، بأسباب الاشتباكات التي حصلت صباحا ً بين قوات البيشمركة، ومقاتلين سوريين في غرب الموصل شمالي بغداد.

وقال خليل: الاشتباكات حصلت في ناحية سنوني، ومجمع خانصور في قضاء سنجار غربي الموصل، شمال العراق، بسبب قيام عناصر من حزب العمال الكردستاني السوري، فرع "PKK" بالتعرض لقوات البيشمركة أثناء قيامها تحركات احترازية في المنطقة".

ووصف خليل، ما قام به مقاتلو حزب العمال، بالاستهتار مدعوم بأجندات خارجية، معتبرا ً هذه القوة غير نظامية وغير شرعية ولا يسمح لها بزعزعة أمن سنجار والمنطقة. وأكد خليل، توقف الاشتباكات الآن.

من جهته كشف الناشط والإعلامي الايزيدي، مراد الخالتي، في حديث لمراسل وكالة سبوتنيك الروسية، عن مجريات الأحداث في سنجار، ومشاركة وحدات حماية ومقاومة "شنكال" الايزيدية في الاشتباكات، قائلا ً: كما قلت لكِ من الساعة السابعة صباحا ً، قامت قوات بيشمركة روج آفا، من أهالي شمال سوريا المنهزمين، وهم الذين هاجموا خانصور، وهناك قتلى بين صفوف الجانبين".

وأعلن الخالتي، عن أسر أربعة من مقاتلي البيشمركة، على يد وحدات مقاومة سنجار "شنكال".

من ناحيته، أوضح ناشط وإعلامي آيزيدي أخر، هو سعد حمو، عن سبب الاشتباكات، بعدما حاولت قوات البيشمركة، الذهاب إلى الحدود السورية ـ العراقية عبر مجمع خانصور الحدودي، لكنهم تعرضوا للمنع من قبل فصائل حزب العمال الكردستاني.

من جانبها، إعتبرت "وحدات مقاومة سنجار"، الجمعة، أن المواجهات التي حدثت بينها وبين البيشمركة "مخطط تركي" لاستهدافها.

* "داعش" يقصف حديثة بصواريخ كاتيوشا

من جهة أخرى، أعلن ضابط استخبارات لواء "حديثة الصمود" بالحشد العشائري في محافظة الأنبار المقدم ناظم الجغيفي، الجمعة، عن قيام تنظيم "داعش" بقصف القضاء بصواريخ كاتيوشا، موكداً عدم وقوع أي إصابات.

وقال الجغيفي في حديث صحافي: إن تنظيم داعش الارهابي اطلق خمسة صواريخ كاتيوشا على قضاء حديثة، (160كم غرب الرمادي)"، مبينا أن "تلك الصواريخ أطلقها من الجهة الجنوبية الغربية للقضاء (الصحراء)".

* انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد

الى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بإصابة أربعة مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب مرآب للسيارات في منطقة المكاسب جنوب غربي العاصمة بغداد، انفجرت ظهر أمس، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة".

* انفجار عبوة ناسفة شمال غربي كركوك

كما أفاد مصدر أمني في كركوك، الجمعة، بأن شرطياً من حماية المنشآت النفطية التابعة لإقليم كردستان قتل وأُصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دوريات شرطة حماية المنشآت النفطية التابعة لإقليم كردستان في قرية غراو في ناحية سركران شمال غربي كركوك، ما أدى الى مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح متفاوتة".

* المرجعية للقوات الأمنية: ستفتخر بكم الاجيال القادمة

من جانب آخر، أثنى ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة، السيد احمد الصافي، الجمعة، على جهود القوات الأمنية، فيما خاطبها بالقول "ترسمون مستقبلا مشرقا لبلدكم وستفتخر بكم الأجيال".

وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في الصحن الحسيني وحضرتها وسائل إعلام: ندعو الله وكلنا إيمان وثقة انه تعالى سيمكن القوات البطلة من دحر وطرد الإرهابيين من أرضينا جمعاء وسيزف هؤلاء الأبطال بشائر النصر".

وكانت المرجعية الدينية العليا حيّت في جمعة سابقة انتصارات القوات الأمنية والمتطوعين وأبناء العشائر والمرابطين في سوح القتال لتحرير البلاد من "داعش"، فيما أشارت الى أنها لا تجد كلمات بقدرتهم ومكانتهم.

* زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفلسطيني لبغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن عزم وزير خارجية فلسطين رياض المالكي زيارة بغداد "قريبا"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان: إن وزيرها إبراهيم الجعفري التقى نظيره الفلسطيني رياض المالكي على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، مبينة انه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوحيد الصف العربي".