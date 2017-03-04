دكّت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، الجمعة، تجمعاً لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلف نقيل الفرضة بمديرية نهم.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاً لمرتزقة العدوان بصاروخين اثنين من نوع "أورغان" خلف نقيل الفرضة في مديرية نهم، مؤكداً وقوع خسائر مادية وبشرية في صفوف المرتزقة.

في سياق متصل، دمّر الجيش واللجان الشعبية آلية تابعة لمرتزقة العدوان في منطقة الخليفين بمحافظة الجوف، ومصرع من كانوا على متنها.

كما لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم، أمس الجمعة، خلال قصف صاروخي ومدفعي من قبل الجيش اللجان الشعبية على عدد من المواقع العسكرية السعودية في نجران وعسير.

ففي منطقة نجران، أكد مصدر عسكري مصرع عدد من الجنود السعوديين، باستهداف معسكر رجلا بصواريخ الكاتيوشا.

وفي منطقة عسير، استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين غرب الربوعة، وتجمعاً آخر للجنود السعوديين في طريق بن لادن، وقيادة عليب وموقع العش بعدد من القذائف، محققة إصابات مباشرة.

كما تم استهداف معسكر الحاجز في عسير أيضاً، بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

إلى ذلك ارتفع عدد ضحايا قصف طيران العدوان السعودي الأمريكي بالقنابل العنقودية في محافظة صعدة إلى ثلاثة شهداء وأربعة جرحى بحسب ما أفاد مراسل "المسيرة نت".

وكثّف طيران العدوان السعودي الأمريكي قصف الأحياء والمناطق السكنية في عدة محافظات مستخدماً قنابل عنقوديه في قصف استهدف أحياء مدينة صعدة ومديريات محافظة حجة.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" في صعدة أن طيران العدوان السعودي الأمريكي ألقى، مساء الخميس، قنابل عنقودية على عدد من أحياء مدينة صعدة ومحيطها، وشن غارتين جويتين على منطقة المتجرف بمديرية الظاهر.

وفي محافظة حجة، أفاد مراسل "المسيرة نت" أن طيران العدوان شن 10 غارات على مديريتي حرض وميدي مستخدما في اثنتين منها قنابل عنقودية.

وفي وقت سابق، الجمعة، سقط ثلاثة شهداء وأصيب أربعة آخرون جراء غارات لطيران العدوان بالقنابل العنقودية على منازل المواطنين في منطقة البركة المحاذية لمدينة صعدة.

وفي العاصمة صنعاء شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على منطقة السواد، فيما شن ثلاث غارات على مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي سياق آخر تعرضت امرأة للإصابة جراء تعرضه لإطلاق من قبل مرتزقة العدوان في منطقة الكدحة بمديرية المعافر في محافظة تعز.

من جانب آخر أفاد مصدر عسكري يمني بقيام قوات أميركية بإنزال جوي في وادي يشبم في منطقة الصعيدة، عقب غارات جوية استهدفت مواقع ومنزل زعيم القاعدة سعد العاطف في شبوة جنوب شرق اليمن.

وأضاف المصدر أنّ طائرات من طراز "أف 16" ومروحيّات "أباتشي" تابعة للتحالف السعودي شاركت في العملية الأميركية في شبوة.

وأسفرت المعارك العنيفة بين عناصر القاعدة والقوات الأميركية عن سقوط ضحايا من النساء والأطفال، وتسببت بموجة نزوح كبيرة للمدنيين إلى مدينة عتق عاصمة المحافظة، ويأتي ذلك بعد ساعات من مقتل 4 عناصر من تنظيم القاعدة و هم عوض علي باراسين وصالح علي ناصر العتيقي وأبو بكر عوض باراسين وعوض محمد باراسين بغارة أمريكية استهدفتهم في وادي يشبم شمالي محافظة شبْوة جنوبي شرق اليمن.

تزامن ذلك مع مواجهات بين عناصر تنظيم القاعدة وقوات أمريكية نفذت إنزالاً بحرياً في منطقة موجان بمديرية شقرة عند الساحل الشرقي لمحافظة أبين جنوب اليمن، بعد ساعات من إعلان البنتاغون تنفيذ أكثر من 20 ضربة جوية ضد مسلحي تنظيم القاعدة في اليمن ومواقعهم ومعداتهم في ابين و البيضاء وشبوة بالتنسيق مع الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته.

وفي غضون ذلك تواصلت عملية التنكيل بالغزاة ومرتزقتهم شرق مديرية المخاء، وفي جديد العمليات العسكرية هناك، تم تدمير وإعطاب سبع آليات، كما طهر الجيش واللجان الشعبية عددا من المواقع التي تمركز فيها المرتزقة في وقت سابق مكبدينهم خسائر كبيرة في الأرواح.

وقد وزع الاعلام الحربي مشاهد جديدة لعمليات التنكيل بالغزاة والمرتزقة شرق مديرية المخاء وظهر فيها كيف يتم تدمير بعض الآليات التي كانت تحاول التقدم صوب مواقع الجيش واللجان الشعبية.

وخلال العمليات المستمرة منذ أيام تم تطهير عدد من المواقع التي تمركز فيها المرتزقة، وتم تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح، وهنا بعض الجثث التي تركت في ساحة المواجهة، فيما استولى أبطال الجيش واللجان الشعبية طقمين عسكريين تركهما المرتزقة في المواقع عقب فرارهم.

وقد تم تدمير ثلاث آليات للمرتزقة في قصف صاروخي استهدف تجمعاتهم غرب جبل الخزان شرق المخاء، كما تم إعطاب أربع آليات خلال التصدي لمحاولة تقدم فاشلة شرق المخاء أيضا، كما تمت السيطرة على مواقع جديدة.

وتحولت معركة الساحل إلى وحل يستحيل على المرتزقة النجاة منها، بعد أن راهن العدوان على حسمها في فترة وجيزة معتمدا على الإمكانات العسكرية الضخمة من الطائرات المختلفة إلى البوارج وكتائب المرتزقة من جنسيات مختلفة.

من جانب آخر جدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، التأكيد على استحالة الحل العسكري في اليمن، داعياّ جميع الأطراف إلى الحل السلمي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وقال أوبراين، الذي اختتم زيارة لليمن استغرقت عدة أيام، في مؤتمر صحفي بمطار صنعاء: "لا يوجد حل عسكري لحل الأزمة في اليمن، فالسلم المستدام هو من سيحل الأزمة وهذا ما يحتاجه أبناء الشعب اليمني ".

ودعا أوبراين جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الحل العسكري والبحث عن حلول للأزمة بشكل سلمي، مؤكدا أن الأطراف المتنازعة هي من تفرض السلام وليس الأمم المتحدة.

واعتبر أن السلم هو أفضل حل إنساني لما تعانيه اليمن، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لن تتخلى عن اليمنيين وجاءت لتلبية احتياجات الناس ومساعداتهم إنسانيا"..

وأكد أوبراين أن الأمم المتحدة تعمل بكل حيادية ولا تتأثر بأي مؤثرات سياسية، بحسب تعبيره.

ولفت أوبراين إلى أن المساعدات العلاجية والمعدات الطبية موجودة وأن ما تطلبه الأمم المتحدة، هو تسهيل حركة الوصول لتسليم المساعدات الإنسانية والدوائية للشعب اليمني.

وتحدث عن زيارته لعدة محافظات يمنية قائلاً: " لقد جئت إلى اليمن لكي أرى ما يحدث على الأرض وهذا بعد أسبوع من كلمة أمين الأمم المتحدة الذي صرح فيه أننا الآن في مرحلة منذرة بخطر مجاعة في اليمن إذا لم نتحرك فورا " وأضاف: " إن هذه الزيارة هي الثالثة لي لليمن منذ تصعيد النزاع قبل عامين وتم ملاحظة الوضع وهناك فرق كبير، حيث الوضع زاد سوءً وينبأ بوقوع مجاعة في اليمن".

ودعا أوبراين حكومة مرتزقة الرياض لتسليم مرتبات موظفي الدولة بعدما تسلمت 200 مليار ريال بالعملة المحلية من مطبعة النقد في روسيا.

وفي هذا السياق قال أوبراين: " مادام أن المطبوعات الجديدة من النقود قد وصلت فيجب دفع الرواتب كافة لمستحقيها جميعا في اليمن لكيلا تتفاقم مشكلة المجاعة وتزداد سوء".

يذكر أن تقارير منظمات تابعة للأمم المتحدة أكدت أن تحالف العدوان يمنع دخول المساعدات والبضائع التجارية عبر ميناء الحديدة الذي تعرض لعدة غارات جوية أدت لحدوث أضرار كبيره في مرافقه.