أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، تفكيك "خليّة إرهابية" تتكوّن من 4 عناصر تنشط بين مدينتي المكنين بمحافظة المنستير والمحرس بمحافظة صفاقس، على علاقة بعنصر تكفيري مقيم خارج البلاد.

وأوضح بيان للداخلية التونسية أنه في البداية تم القبض على عنصرين من أفراد الخليّة تتراوح أعمارهما بين 30 و36 سنة، بالمكنين، وبالتحرّي معهما تبيّن أنهما يتواصلان عبر تطبيقة "تيليغرام" للإفلات من المراقبة الأمنيّة.

وأضاف البيان:"اعترف أحدهما بأنه يتواصل مع عنصر تكفيري مقيم بدولة عربيّة، وقد كلفه هذا الأخير بإرسال حوالة بريديّة إلى عنصر مقيم بمنطقة المحرس محافظة صفاقس (عمره 29 سنة أمكن التعرّف عليه وإلقاء القبض عليه).

كما تمّ إلقاء القبض على عنصر رابع (عمره 32 سنة)، يتولى إلقاء الدّروس على مجموعة داخل ورشة لإصلاح الجرّارات الفلاحيّة بمدينة المكنين.