وشاركت في المناورات طائرات المروحية لتنفيذ سيناريو لتحرير رهائن على متن سفينة مختطفة في البحر، إضافة إلى التركيز على قوة الرد السريع من أفراد حرس الرئاسة وتنفيذ عرض لمقاتلات جوية وغواصات بحرية.

وجرت المناورات التي شهدت مشاركة القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي في الجيش الإماراتي، بحضور ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد ولي عهد أبوظبي أن الإمارات تؤمن دائما بأن امتلاك القوة هو أكبر ضمانة للحفاظ على هذا السلام، لأن الضعف يغري بالعدوان، ولهذا فإنها تنظر إلى تطوير وتحديث وتقوية قواتها المسلحة باعتبارها أولوية أساسية.