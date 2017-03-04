أعلنت منظمة العفو الدولية أنها رصدت أحكاما بالإعدام أصدرتها السلطات البحرينية والسعودية والإمارات وغيرها من الدول وذلك بالاستناد إلى اعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب والإكراه.

وخلال مداخلة شفوية ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين في مجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في جنيف، قالت المنظمة إن التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة يُمارس على نطاق واسع، على الرغم من حظر واضح ضد هذه الممارسات بموجب القانون الدولي.

وأبدت منظمة العفو معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، مؤكدة أنها تشكّل انتهاكا للحق في الحياة، ودعت مجلس حقوق الإنسان وأعضاءها والدول المراقبة لحث جميع الدول التي تطبق عقوبة الإعدام إلى إعلان حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء العقوبة.

من جانب آخر تستمرّ مركبات عسكرية وآليات مدرعة في تطويق منطقة الدراز من كافة المنافذ الرئيسية والفرعية منذ 21 يونيو/حزيران الماضي لمنع المواطنين من الوصول إلى الاعتصام المركزي المفتوح أمام منزل أعلى مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وتتعمّد السلطات الأمنية قطع خدمة الإنترنت عن المنطقة المحاصرة وخاصة في الفترة المسائية بشكل يومي.

وطوّقت السلطات الأمنية المساحات الرملية بالأسلاك الشائكة والسواتر الترابية، وأغلقت 23 منفذا رئيسيا وفرعيا للمنطقة بالحواجز الإسمنتية والشريط الأصفر وسط انتشار منتسبي الأجهزة الأمنية والمليشيات المدنية المسلحة في محيط المنطقة.