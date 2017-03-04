واعتبرت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الخميس، ان ايران وروسيا باعتبارهما بلدان هامان في المنطقة يمتلكان رصيدا من العلاقات القوية والقيمة والعريقة.

كما اعتبرت التوقيع على اول وثيقة طويلة الامد بين ايران وروسيا لتعزيز التعاون بين البلدين في العام 2002 والوثيقة الموقعة بينهما في العام 2015 بانها نماذج من التطور والتقدم الحاصل في العلاقات بين الجانبين.

ووصفت الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها شريك قوي ومتين في شتى المجالات، قائلة انه تم التوقيع على وثيقة الآفاق المستقبلية حتى العام 2018 مشيرة الى التعاون الثنائي الواسع بين طهران وروسيا بما في ذلك المجالات الاقتصادية المختلفة.

وبشأن التعاون الاقليمي بين ايران وروسيا قالت زاخاروفا ان هناك تعاونا ومشاورات بين ايران وروسيا في شتى القضايا بما في ذلك قضايا الشرق الاوسط وآسيا الوسطى ومكافحة الارهاب، مشيرة الى مواصلة التعاون والتشاور المنظم بين وزارتي الدفاع والخارجية وبرلماني البلدين.





