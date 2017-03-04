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رقم الخبر: 188880 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 18:27 الاقسام: محليات  
رئيس البرلمان السريلانكي يزور طهران

رئيس البرلمان السريلانكي يزور طهران

يصل رئيس البرلمان السريلانكي كارو جايا سوريا، طهران، السبت، في زيارة يجري خلالها مباحثات حول توطيد العلاقات بين البلدين.

ويلتقي كارو جايا سوريا خلال زيارته رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني كما يلتقي عددا من المسؤولين الايرانيين للتباحث حول تمتين الأواصر بين البلدين.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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