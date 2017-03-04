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|رقم الخبر: 188880
|تاريخ النشر: آذار 03, 2017
|الوقت: 18:27
|الاقسام: محليات
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رئيس البرلمان السريلانكي يزور طهران
يصل رئيس البرلمان السريلانكي كارو جايا سوريا، طهران، السبت، في زيارة يجري خلالها مباحثات حول توطيد العلاقات بين البلدين.
ويلتقي كارو جايا سوريا خلال زيارته رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني كما يلتقي عددا من المسؤولين الايرانيين للتباحث حول تمتين الأواصر بين البلدين.
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